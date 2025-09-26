Токаев и Путин пообщались по телефону Путин и Токаев обсудили по телефону поездку в Россию и международную повестку

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поговорил по телефону с российским лидером Владимиром Путиным, передает пресс-служба главы республики. Главы государств обсудили ход реализации договоренностей по укреплению торгово-экономического сотрудничества, включая сферы энергетики, промышленности и транспорта.

Особое внимание в ходе беседы было уделено подготовке к предстоящему государственному визиту президента Казахстана в Российскую Федерацию. Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Токаев освободил Ержана Ашикбаева от должности посла республики в США. Информация о кандидатуре нового посла пока не раскрывается.

До этого стало известно, что президент США Дональд Трамп во время переговоров с Токаевым выделил значимость укрепления двустороннего сотрудничества. Главы государств обсудили перспективы расширения взаимодействия в торгово-экономической сфере и затронули ключевые вопросы международной повестки. Встреча прошла в Нью-Йорке в рамках визита Токаева на юбилейную сессию Генассамблеи ООН.