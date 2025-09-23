Токаев назвал Зеленскому способ разрешения украинского кризиса

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с главой Украины Владимиром Зеленским в ООН заявил о необходимости дипломатического решения украинского кризиса, сообщила пресс-служба казахстанского лидера в Telegram-канале. Стороны также обсудили двустороннее экономическое и гуманитарное сотрудничество.

Президент Казахстана высказал мнение, что в этой чрезвычайно сложной ситуации нужно продолжить дипломатическую работу с целью поиска путей прекращения конфликта, — говорится в сообщении.

Переговоры прошли на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН. Зеленский изложил Токаеву свою позицию по кризису на Украине.

Ранее экс-помощник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что заявление президента России Владимира Путина о продолжении соблюдения ограничений Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) нарушило планы Зеленского на встречу с президентом США Дональдом Трампом. По словам эксперта, руководитель республики теперь осознает, что Москва готова к конструктивному диалогу с Соединенными Штатами. Также он отметил, что российский лидер имеет на руках «козыри».