«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
23 сентября 2025 в 10:30

Токаев назвал Зеленскому способ разрешения украинского кризиса

Токаев призвал к дипломатическому разрешению украинского кризиса

Касым-Жомарт Токаев Касым-Жомарт Токаев Фото: Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с главой Украины Владимиром Зеленским в ООН заявил о необходимости дипломатического решения украинского кризиса, сообщила пресс-служба казахстанского лидера в Telegram-канале. Стороны также обсудили двустороннее экономическое и гуманитарное сотрудничество.

Президент Казахстана высказал мнение, что в этой чрезвычайно сложной ситуации нужно продолжить дипломатическую работу с целью поиска путей прекращения конфликта, — говорится в сообщении.

Переговоры прошли на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН. Зеленский изложил Токаеву свою позицию по кризису на Украине.

Ранее экс-помощник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что заявление президента России Владимира Путина о продолжении соблюдения ограничений Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) нарушило планы Зеленского на встречу с президентом США Дональдом Трампом. По словам эксперта, руководитель республики теперь осознает, что Москва готова к конструктивному диалогу с Соединенными Штатами. Также он отметил, что российский лидер имеет на руках «козыри».

Касым-Жомарт Токаев
Владимир Зеленский
Казахстан
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Результат будет нулевым»: генерал о целях Зеленского при атаке на Москву
Россия потребовала объяснений от Болгарии в одном деле
Назван фактор, который положит конец «зарплатной гонке» в России
В Петербурге пенсионерка получит деньги за травму в метро
В России могут ужесточить условия соцстрахования для мигрантов
Лидер российской партии не получил визу в США для поездки на сессию ГА ООН
Силы ПВО сбили новый летевший на Москву дрон
В Госдуме нашли способ выдавать каждой семье по новому автомобилю
Общественник объяснил, зачем детям нужно домашнее задание
Семья Хеслина приняла жесткое решение после смерти артиста в ресторане
Павильон с автозапчастями повис на краю обрыва в Красноярске
Запечённый лаваш с фаршем и овощами: станет частым гостем на вашем столе
Наступление ВС России на Харьков 23 сентября: «огненный ад» ВСУ, Купянск
Как средние компании выдерживают конкуренцию с федеральными сетями
«Одноклассники» узнали, какие хобби наиболее популярны у россиян
«Друг семьи» оказался растлителем: мать нашла переписку дочери с мужчиной
Булыкин раскрыл, кто выиграет «Золотой мяч» в следующем году
Названы витамины и минералы, без которых кальций плохо усваивается
Дипломаты подтвердили тревожные новости о россиянах в Турции
Сын Краско раскрыл, кому достанется в наследство дача в Грузино
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.