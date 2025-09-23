«Все козыри у него»: на Украине раскрыли, как Путин спутал планы Зеленского Соскин: слова Путина про ДСНВ спутали планы Зеленского на переговоры с Трампом

Заявление президента России Владимира Путина о продолжении соблюдения ограничений Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) нарушило планы лидера Украины Владимира Зеленского на встречу с президентом США Дональдом Трампом, заявил экс-помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала. По словам эксперта, руководитель республики теперь осознает, что Москва готова к конструктивному диалогу с Соединенными Штатами. Также он отметил, что российский лидер имеет на руках «козыри».

Путин сейчас своим заявлением показал, что все козыри у него. Зеленскому это ничего не даст. Все карты на руках у Путина, — указал эксперт.

Ранее бывший помощник Кучмы заявил о необходимости срочного согласия президента Украины на прекращение огня и проведение выборов. По его словам, это единственная возможность избежать полного краха государства. Соскин добавил, что президенты России и США демонстрируют твердую решимость обсудить конкретные меры по урегулированию конфликта.

Также он заявил, что встреча Путина и Трампа свидетельствует о поражении украинского лидера. По мнению Соскина, Зеленский не проявляет гибкости как политик, поскольку руководствуется исключительно меркантильными интересами.