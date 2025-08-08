Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 августа 2025 в 15:39

«Колоссальный проигрыш»: в Киеве заявили об удручающем положении Зеленского

Соскин: подготовка встречи лидеров РФ и США указывает на поражение Зеленского

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: PRESIDENT OF UKRAINE/Keystone Press Agency/Global Look Press

Подготовка встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа указывает на поражение украинского лидера Владимира Зеленского, заявил в YouTube экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин. По его мнению, Зеленский не является гибким политиком, для него важны лишь меркантильные интересы.

Если сейчас появится число, реальное число и место встречи (Путина и Трампа. — NEWS.ru), для Зеленского это будет колоссальный проигрыш, — сказал Соскин.

Ранее экс-советник Кучмы заявил, что Зеленский волновался из-за визита спецпосланника главы США Стива Уиткоффа в Москву. По его словам, ставки украинского лидера падают.

Бывший советник второго президента Украины отметил, что нынешний лидер пытается замалчивать реальное положение дел на фронте. По мнению Соскина, Зеленский скрывает личный страх перед итогами поездки американского дипломата в Россию.

До этого Зеленского предупредили о скором трибунале. Экс-лидер партии ОПЗЖ Виктор Медведчук заявил, что на президента обратили внимание Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Украина
Олег Соскин
Владимир Зеленский
Россия
США
