Зеленского уличили в волнении из-за спецпосланника Трампа в России Соскин заявил, что Зеленский волнуется из-за визита Уиткоффа в Москву

Президент Украины Владимир Зеленский волнуется из-за визита спецпосланника главы США Стива Уиткоффа в Москву, заявил экс-советник бывшего главы государства Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале. По его словам, ставки украинского лидера падают, а он сам «мечется и бегает».

Уиткофф должен приехать к [президенту России Владимиру] Путину. Это значит, что ставки Зеленского падают, а сам он мечется и бегает, понимая, чем все кончится, — подчеркнул Соскин.

Бывший советник второго президента Украины отметил, что нынешний лидер пытается замалчивать реальное положение дел на фронте. По мнению Соскина, Зеленский скрывает личный страх перед итогами поездки американского дипломата в Россию.

Во время визита Уиткоффа в Москву глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев сводил иностранного гостя в ресторан. Стороны провели в заведении в парке «Зарядье» около полутора часов за беседой.

Ранее Зеленского предупредили о скором трибунале. Экс-лидер партии ОПЗЖ Виктор Медведчук заявил, что на президента обратили внимание Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура.