Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
30 сентября 2025 в 17:32

Сотрудники ТЦК в штатском задержали мужчину у роддома и попали на видео

Сотрудники ТЦК в штатском задержали мужчину у роддома в Кривом Роге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Кривом Роге, предположительно, сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) в гражданской одежде задержали мужчину, силой затолкав его в микроавтобус, передает Telegram-канал «Политика Страны». Инцидент, попавший на видео, произошел возле местного роддома, где, по информации очевидцев, молодой человек активно сопротивлялся и кричал.

Ранее в Киеве полицейский избил мужчину, которого силовики пытались затолкать в автомобиль ТЦК. Опубликованы кадры с места происшествия. Судя по ним, сотрудник правоохранительных органов бил задержанного руками и ногами. Видео снято очевидцами, которые в момент происшествия ехали по дороге. Рядом с машиной также находилась кричащая и размахивающая руками пенсионерка.

До этого сообщалось, что тысячи украинцев начали платить сети ресторанов быстрого питания McDonald's за устройство на работу, чтобы получить бронь от мобилизации. Это обусловлено тем, что компания получает преференции наравне с госпредприятиями. Стоимость услуги достигает $15 тыс. (1,25 млн рублей) за одного человека.

ТЦК
мобилизации
задержания
Кривой Рог
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Заодно с Пугачевой? Предала РФ, получает гроши: где сейчас Хаматова
Покушение на Павла Дурова: кто пытался отравить, как выжил, что известно
Стало известно, как избежать иска от соседей за кондиционер
«Тяжело забыть»: Дуров допустил, что его пытались отравить семь лет назад
Автомобиль вспыхнул рядом с магазином в Краснодаре
Кипр остановил прием заявок на визу в Россию
Народная артистка России скончалась в Саратове
«Мухи не обидит»: знакомые убийцы банковской служащей рассказали о нем
Убивал русских в Афганистане: как расист и русофоб возглавил МИД Польши
«Реал» разгромил «Кайрат» в очередном туре ЛЧ
Штурмовавший Капитолий «шаман» подал иск против Трампа
Побывавший в российском плену солдат ВСУ погиб в зоне СВО
Украине «выдали» военную роль для членов НАТО
Украинский кол-центр мошенников попал под воздушный удар
На останках бойца ВСУ под Курском нашли неожиданные документы
Настоящая Испания на вашей кухне — рецепт паэльи
Осторожно, вызывает привыкание! Секрет самого освежающего гаспачо
В Липецке три школы ввели дистанционный режим из-за вспышки ОРВИ
Женщина отпраздновала 105-летие любимым бургером с картофелем фри
Закон о тишине в Камчатском крае: правила и штрафы
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста
Семья и жизнь

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.