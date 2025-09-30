Сотрудники ТЦК в штатском задержали мужчину у роддома и попали на видео

В Кривом Роге, предположительно, сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) в гражданской одежде задержали мужчину, силой затолкав его в микроавтобус, передает Telegram-канал «Политика Страны». Инцидент, попавший на видео, произошел возле местного роддома, где, по информации очевидцев, молодой человек активно сопротивлялся и кричал.

Ранее в Киеве полицейский избил мужчину, которого силовики пытались затолкать в автомобиль ТЦК. Опубликованы кадры с места происшествия. Судя по ним, сотрудник правоохранительных органов бил задержанного руками и ногами. Видео снято очевидцами, которые в момент происшествия ехали по дороге. Рядом с машиной также находилась кричащая и размахивающая руками пенсионерка.

До этого сообщалось, что тысячи украинцев начали платить сети ресторанов быстрого питания McDonald's за устройство на работу, чтобы получить бронь от мобилизации. Это обусловлено тем, что компания получает преференции наравне с госпредприятиями. Стоимость услуги достигает $15 тыс. (1,25 млн рублей) за одного человека.