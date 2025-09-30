Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
30 сентября 2025 в 17:26

Бизнес блогера Ефремова испытывает серьезные проблемы в России

Mash сообщил о закрытии в России магазинов блогера Ефремова

Никита Ефремов Никита Ефремов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Торговые точки блогера Никиты Ефремова прекращают свою работу на территории России в связи с негативным имиджем их основателя, сообщил Telegram-канал Mash. Причиной такого решения стало задержание предпринимателя по подозрению в финансировании экстремистской деятельности.

Согласно полученной каналом информации, все магазины обуви под брендом NE будут полностью ликвидированы в течение следующего месяца. До 30 октября текущего года планируется проведение тотальной распродажи остатков товарных запасов.

После завершения процесса закрытия руководство компании намерено провести полный ребрендинг и полностью устранить любые упоминания о Ефремове. Также ожидается приостановка деятельности видеопродакшена и кардинальное обновление концепции химчисток.

Ранее блогера и владельца магазинов кроссовок Никиту Ефремова задержали в аэропорту Шереметьево по подозрению в финансировании ФБК (внесен Минюстом РФ в список иноагентов, признан в РФ экстремистским, деятельность запрещена). По словам Ефремова, он перевел организации шесть тысяч рублей. В 2023 году он покинул Россию, но ненадолго вернулся на родину транзитом из Турции и был арестован.

Россия
бизнес
магазины
Никита Ефремов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Тяжело забыть»: Дуров допустил, что его пытались отравить семь лет назад
Автомобиль вспыхнул рядом с магазином в Краснодаре
Кипр остановил прием заявок на визу в Россию
Народная артистка России скончалась в Саратове
«Мухи не обидит»: знакомые убийцы банковской служащей рассказали о нем
Убивал русских в Афганистане: как расист и русофоб возглавил МИД Польши
«Реал» разгромил «Кайрат» в очередном туре ЛЧ
Штурмовавший Капитолий «шаман» подал иск против Трампа
Побывавший в российском плену солдат ВСУ погиб в зоне СВО
Украине «выдали» военную роль для членов НАТО
Украинский кол-центр мошенников попал под воздушный удар
На останках бойца ВСУ под Курском нашли неожиданные документы
Настоящая Испания на вашей кухне — рецепт паэльи
Осторожно, вызывает привыкание! Секрет самого освежающего гаспачо
В Липецке три школы ввели дистанционный режим из-за вспышки ОРВИ
Женщина отпраздновала 105-летие любимым бургером с картофелем фри
Закон о тишине в Камчатском крае: правила и штрафы
Стало известно, где Лукашенко установил «Орешник»
Туристка погибла от шальной пули в канун дня рождения
В Минпромторге рассказали, какие машины начали интересовать россиян
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста
Семья и жизнь

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.