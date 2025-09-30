Бизнес блогера Ефремова испытывает серьезные проблемы в России Mash сообщил о закрытии в России магазинов блогера Ефремова

Торговые точки блогера Никиты Ефремова прекращают свою работу на территории России в связи с негативным имиджем их основателя, сообщил Telegram-канал Mash. Причиной такого решения стало задержание предпринимателя по подозрению в финансировании экстремистской деятельности.

Согласно полученной каналом информации, все магазины обуви под брендом NE будут полностью ликвидированы в течение следующего месяца. До 30 октября текущего года планируется проведение тотальной распродажи остатков товарных запасов.

После завершения процесса закрытия руководство компании намерено провести полный ребрендинг и полностью устранить любые упоминания о Ефремове. Также ожидается приостановка деятельности видеопродакшена и кардинальное обновление концепции химчисток.

Ранее блогера и владельца магазинов кроссовок Никиту Ефремова задержали в аэропорту Шереметьево по подозрению в финансировании ФБК (внесен Минюстом РФ в список иноагентов, признан в РФ экстремистским, деятельность запрещена). По словам Ефремова, он перевел организации шесть тысяч рублей. В 2023 году он покинул Россию, но ненадолго вернулся на родину транзитом из Турции и был арестован.