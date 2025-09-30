Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 сентября 2025 в 17:21

Вскрылись новые детали в громком убийстве сотрудницы банка в Москве

Убивший сотрудницу банка житель Москвы регулярно устраивал скандалы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мужчина, убивший свою начальницу в отделении банка на Автозаводской улице в Москве, регулярно устраивал скандалы, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». Там подозреваемый работал около одного года.

По данным канала, мужчина отказывался обслуживать клиентов, грубил руководству, в том числе руководительнице, и постоянно вступал в конфликты с коллегами.

За последний месяц он получил несколько дисциплинарных взысканий, и руководство рассматривало вопрос о его увольнении. В корпоративной анкете банка у Топорова в графе интересов было указано «ножи», а в описании — фраза: «Не понимаю язык кнута и пряника».

Известно, что поножовщина стала результатом рабочего конфликта: начальница решила уволить сотрудника, с чем он не согласился. Мужчина пришел на бывшее рабочее место с ножом и напал на женщину. Задержание сняли на видео. Он был передан следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства, на него завели уголовное дело. Пресс-служба СКР также показала фото с места преступления. На кадрах нож лежит на кафельном полу, испачканном кровью.

