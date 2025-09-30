Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 сентября 2025 в 17:25

Напавшему на педагогов техникума юноше предъявлено обвинение

Напавшего на техникум в Архангельске юношу обвинили в покушении на убийство

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывшему студенту, устроившему в понедельник, 29 сентября, нападение на техникум в Архангельске, предъявлено обвинение в покушении на убийство четырех человек, сообщил следователь Павел Перешнев. По его словам, которые приводит ТАСС, потерпевшими по делу проходят двое преподавателей и двое лиц, участвовавших в задержании юноши.

Покушение на убийство четырех лиц, там четверо потерпевших — двое преподавателей данного техникума и двое ребят, которые задерживали преступника, — отметил он.

Ранее стало известно, что отчисленный из Архангельского техникума строительства и экономики 18-летний студент нанес заведующему несколько ножевых ранений в области шеи и живота. Уточнялось, что в ходе его нападения пострадали еще один преподаватель и несколько учащихся, которые пытались остановить нападавшего. Все пострадавшие были срочно доставлены в медицинские учреждения.

После стало известно, что число получивших ранение в ходе нападения в архангельском колледже, по предварительным данным, выросло до трех. Третьим пострадавшим оказался гардеробщик.

техникумы
обвинения
преподаватели
Архангельск
