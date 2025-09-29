Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
«Разговоры в пользу бедных»: в РФ высмеяли польский сценарий окончания СВО

Политолог Перенджиев: Украине не хватит ресурсов для участия в конфликте с РФ

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Украина и поддерживающий ее коллективный Запад столкнутся с нехваткой ресурсов для продолжения конфликта с Россией, заявил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. По словам политолога, Москва намерена продолжать специальную военную операцию до полного освобождения собственных территорий.

Министру иностранных дел Польши Радославу Сикорскому хочется, чтобы завершение конфликта на Украине произошло по такому сценарию, что кто-то чего-то не сможет продолжать. Россия будет продолжать СВО до тех пор, пока не освободит свои территории. А все остальное — разговоры в пользу бедных. У нас есть ресурсы. Будут ли они у Украины? В этом можно частично согласиться с Сикорским. Только в том смысле, что не у обеих сторон, а именно у одной из сторон, такой как Украина и поддерживающий ее коллективный Запад, начнется обмеление ресурсов, — пояснил Перенджиев.

Ранее Сикорский заявил, что украинский конфликт закончится как Первая мировая война. По его мнению, одна из сторон в какой-то момент не сможет продолжать боевые действия.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто до этого заявил, что больше не рассчитывает на эффективность ООН в урегулировании кризиса на Украине. По его словам, Венгрия продолжит поддерживать любые инициативы, ведущие к миру.

