Назван один из подводных камней плана Трампа по достижению мира в Газе Политолог Светов: репутация Блэра в арабском мире может ухудшить ситуацию в Газе

Репутация экс-премьера Великобритании Тони Блэра, который войдет в состав временной администрации сектора Газа, в арабском мире может оказать негативное влияние на развитие ситуации в регионе, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его мнению, история со вторжением в Ирак может «аукнуться» американцам.

Я бы сказал, что у [Дональда] Трампа (президент США. — NEWS.ru) действительно есть идея как-то остановить кровопролитие в Газе. Мы можем скептически смотреть на Трампа, но ведь уже 70 с лишним лет там льется кровь. В этом плане будет создано палестинское государство, но Израиль к этому относится непонятно. В израильском общественном мнении сильны идеи о том, что надо выселить всех палестинцев куда-нибудь в Южный Судан или Руанду. Второе обстоятельство, которое настораживает: этот комитет будет под руководством Трампа, но сам Трамп будет как бы почетным председателем. А руководителем этого комитета предлагают Тони Блэра, — пояснил Светов.

Политолог отметил, что такие кадровые решения не принесут пользы. Он напомнил, что Блэр поддержал вторжение США в Ирак и получил за это прозвище Комнатная Собачка Буша, так как продвигал сообщения о наличии химического оружия у арабской страны.

Пробовали так, пробовали сяк, и снова возникают эти конфликты. Трампу кажется, что он нашел какой-то выход: туда будут введены миротворческие войска, причем не какие-нибудь, а арабских и мусульманских стран, которым палестинцы будут доверять. Миротворцам ООН они не очень доверяют из-за горького опыта, когда эти миротворцы бывают необъективными. Поэтому если Трампу действительно удалось договориться и убедить Саудовскую Аравию присоединиться к финансированию этих миротворцев, то, может быть, что-то из этого получится, — заключил Светов.

Ранее появилась информация, что Трамп проводит закрытые встречи с Блэром и своим зятем Джаредом Кушнером для обсуждения будущего сектора Газа и конфликта между Израилем и ХАМАС. Одна из таких встреч, продолжавшаяся более 90 минут, состоялась в Овальном кабинете.