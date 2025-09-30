План Трампа по разрешению конфликта в Газе: 20 пунктов, что известно

Белый дом представил «полноценный» план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа, который содержит 20 пунктов. Какие основные положения представлены в документе?

Что известно о плане Трампа по конфликту в Газе

Стратегия под названием «Полноценный план президента Дональда Трампа по завершению конфликта в Газе» включает 20 пунктов. Согласно документу, Израиль обязуется вывести свои войска из анклава и полностью прекратить боевые действия в регионе. Взамен Тель-Авив ожидает освобождения заложников.

Как только Израиль согласится на предложенные условия, боевые действия должны немедленно прекратиться, и в течение 72 часов начнется процесс освобождения заложников. ХАМАС и другие радикальные группы обязаны отказаться от любого участия в управлении Газой, как прямого, так и косвенного. Временное руководство территорией предлагается передать нейтральному палестинскому комитету, состоящему из технократов, при этом контроль за его деятельностью будет осуществлять международная организация под председательством Трампа.

После освобождения заложников Израиль должен отпустить 250 заключенных, отбывающих пожизненное заключение, а также 1700 жителей сектора Газа. Члены ХАМАС, согласившиеся на добровольное разоружение и переход к мирному сосуществованию, смогут рассчитывать на амнистию. Им также будет предоставлен безопасный коридор для переезда в другие страны, если они решат покинуть анклав.

С момента принятия данного соглашения в сектор Газа немедленно поступит международная гуманитарная помощь, включая направленную на восстановление инфраструктуры. Местных жителей не будут принуждать покинуть территорию.

Отмечается, что Израиль также не должен оккупировать или аннексировать Газу. На территории создадут особую экономическую зону со льготами для стран-участниц и разработают план восстановления и развития сектора. США намерены сотрудничать с партнерами для создания Международных стабилизационных сил (ISF) для развертывания в Газе.

Если ХАМАС отвергнет план, меры будут реализованы на передаваемых ISF территориях. США установят диалог между Израилем и палестинцами для согласования мирного сосуществования.

Какая ситуация в секторе Газа сейчас

Военные действия Израиля в секторе Газа усиливают его изоляцию в мире, написал недавно журналист Ишаан Тарур. Он отметил, что даже верный союзник Тель-Авива Вашингтон стал терять терпение.

«Изоляция Израиля растет», — подчеркнул Тарур.

Колумнист напомнил, что во время выступления премьера Израиля Биньямина Нетаньяху в ходе 80-й сессии Генассамблеи ООН многие дипломаты покинули зал. Кроме того, страны Европы обсуждают отстранение израильтян от футбольных матчей и участия в конкурсе «Евровидение» в 2026 году.

Также недавно глава МИД Германии Йоханн Вадефуль заявил, что жизнь палестинцев в секторе Газа представляет собой ад на Земле. Министр выступил с резкой критикой действий Израиля и призвал к переговорам, направленным на урегулирование конфликта путем создания двух государств.

«Во всей Газе люди переживают ад на Земле. Этот многолетний конфликт не урегулировать путем террора, разрушения и гибели», — подчеркнул Вадефуль.

Министр также заявил, что израильская «наступательная операция в Газе является совершенно ошибочным путем». Вадефуль добавил, что «любые шаги по незаконной аннексии занятых территорий подрывают шансы на долгосрочное урегулирование конфликта». При этом Берлин пока не планирует признавать государственность Палестины.

