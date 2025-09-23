«Интервидение-2025»
23 сентября 2025 в 11:20

МИД Германии сравнил положение палестинцев в Газе с «адом на Земле»

Глава МИД ФРГ Вадефуль назвал адом на Земле жизнь палестинцев в секторе Газа

Жизнь палестинцев в секторе Газа представляет собой ад на Земле, заявил глава МИД Германии Йоханн Вадефуль. Министр также выступил с резкой критикой действий Израиля и призвал к переговорам, направленным на урегулирование конфликта путем создания двух государств, передает Der Spiegel.

Во всей Газе люди переживают ад на Земле. Этот многолетний конфликт не урегулировать путем террора, разрушения и гибели, — подчеркнул Вадефуль в ходе визита в Нью-Йорк.

Министр также заявил, что израильская «наступательная операция в Газе является совершенно ошибочным путем». Вадефуль добавил, что «любые шаги по незаконной аннексии занятых территорий подрывают шансы на долгосрочное урегулирование конфликта». При этом Берлин пока не планирует признавать государственность Палестины.

Ранее посредники в переговорах между ХАМАС и Израилем выдвинули новую инициативу по прекращению огня в Газе. Предложение включало в себя освобождение 10 заложников в обмен на двухмесячную остановку атак.

Германия
МИД
сектор Газа
Израиль
