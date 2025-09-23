«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
23 сентября 2025 в 02:24

ХАМАС сделал Израилю новое предложение по перемирию

Al Hadath: ХАМАС предложил выпустить 10 заложников в обмен на два месяца мира

Фотографии заложников, похищенных ХАМАС, висят на заборе перед Новой синагогой в Берлине Фотографии заложников, похищенных ХАМАС, висят на заборе перед Новой синагогой в Берлине Фото: Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

Посредники в переговорах между ХАМАС и Израилем выдвинули новую инициативу по прекращению огня в секторе Газа, передает телеканал Al Hadath со ссылкой на источники. Они предложили освободить 10 заложников в обмен на двухмесячное перемирие.

Также в ХАМАС могут передать тела двух пленников с американским гражданством ради того, чтобы США выступили гарантом паузы в боевых действиях и доставки гуманитарной помощи. По данным телеканала, пока ни одна из сторон не дала официального ответа, но дипломатические усилия по выходу из тупика продолжаются.

Помимо этого, высокопоставленный американский чиновник и источник, знакомый с переговорами по сектору Газа, подтвердили Al Hadath, что руководители ХАМАС написали президенту США Дональду Трампу личное письмо. В нем содержится предложение отпустить половину удерживаемых заложников в обмен на перемирие на 60 дней. В настоящее время документ находится у катарских посредников и, как ожидается, будет доставлен республиканцу на этой неделе.

Ранее представители ХАМАС заявили, что признание Палестины является важным шагом, однако оно должно сопровождаться конкретными действиями. По мнению движения, данное решение — это дань уважения палестинскому народу, который борется за свою свободу. Кроме Франции, его уже готовы осуществить власти Австралии, Великобритании и Канады.

Израиль
ХАМАС
заложники
перемирия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Владельцы велосипедов и колясок могут получить неожиданный штраф
Аэропорт Саратова временно прекратил работать
ХАМАС сделал Израилю новое предложение по перемирию
Депутат нашел способ облегчить семьям сделки с недвижимостью
Копавшего под Зеленского украинского журналиста мобилизовали
«Золотой мяч — 2025»: итоги, что известно о победителе, список лауреатов
Белоусов спуску не даст: «Бастионы» на Курилах накажут Японию за провокации
«Это жесть»: Трусова рассказала пугающие подробности о прошедших родах
Украинцы распространили «кровавый» фейк о российском губернаторе
«Призрак тайги» попал на камеру в Приморье
Трех российских детей внесли в скандальную базу Украины
Приметы на 23 сентября: к чему молчат собаки и лягушки в День Рябинников
«Характер»: олимпийская чемпионка стала сенатором от Курской области
В двух скандинавских странах над режимными объектами заметили дроны
Финансовая пирамида оставила без квартиры звезду Comedy Woman
В Подмосковье на фоне атаки дронов ВСУ пострадали четыре машины
«Без папы стало опустошающе грустно»: сын Краско о его уходе и наследстве
Смерть отца, «Оскар», мнение об СВО: где сейчас Юра Борисов
В 10 регионах России отбили масштабную атаку дронов ВСУ
Гороскоп на 23 сентября: Овна ждет встреча, Скорпиону нельзя упустить шанс
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.