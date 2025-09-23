ХАМАС сделал Израилю новое предложение по перемирию Al Hadath: ХАМАС предложил выпустить 10 заложников в обмен на два месяца мира

Посредники в переговорах между ХАМАС и Израилем выдвинули новую инициативу по прекращению огня в секторе Газа, передает телеканал Al Hadath со ссылкой на источники. Они предложили освободить 10 заложников в обмен на двухмесячное перемирие.

Также в ХАМАС могут передать тела двух пленников с американским гражданством ради того, чтобы США выступили гарантом паузы в боевых действиях и доставки гуманитарной помощи. По данным телеканала, пока ни одна из сторон не дала официального ответа, но дипломатические усилия по выходу из тупика продолжаются.

Помимо этого, высокопоставленный американский чиновник и источник, знакомый с переговорами по сектору Газа, подтвердили Al Hadath, что руководители ХАМАС написали президенту США Дональду Трампу личное письмо. В нем содержится предложение отпустить половину удерживаемых заложников в обмен на перемирие на 60 дней. В настоящее время документ находится у катарских посредников и, как ожидается, будет доставлен республиканцу на этой неделе.

Ранее представители ХАМАС заявили, что признание Палестины является важным шагом, однако оно должно сопровождаться конкретными действиями. По мнению движения, данное решение — это дань уважения палестинскому народу, который борется за свою свободу. Кроме Франции, его уже готовы осуществить власти Австралии, Великобритании и Канады.