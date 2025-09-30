Швейцария вслед за Евросоюзом сняла санкции с двух россиян Швейцария вслед за ЕС сняла ограничения с бизнесмена Езубова и экс-министра ЛНР

Власти Швейцарии исключили из санкционного списка российского предпринимателя Павла Езубова и бывшего министра топлива, энергетики и угольной промышленности Луганской Народной Республики Константина Завизенова, передает ТАСС со ссылкой на Государственный секретариат по экономическим вопросам страны. Уточнялось, что меры обретут силу 30 сентября в 23:00 по местному времени (1 октября в 00:00 по московскому).

Ранее еврокомиссар по экономическим и социальным вопросам Валдис Домбровскис заявил, что в новом пакете антироссийских санкций не будет ограничений на покупку российской нефти. Однако он добавил, что санкции коснутся сжиженного природного газа.

Также в Кремле обратили внимание, что Евросоюз меняет парадигму голосований за продление антироссийских санкций. Так он отреагировал на намерение Европейской комиссии заменить единогласное голосование на голосование квалифицированным большинством. Предполагается, что новая схема голосования, где достаточно будет большинства голосов для продления рестрикций, позволит ЕС обойти вето Венгрии.