«Все прибавляют»: тренер сборной России оценил уровень азиатского волейбола

Российским волейболистам было интересно сыграть против команды Узбекистана на III Играх стран СНГ, заявил NEWS.ru тренер сборной России Михаил Николаев. По его мнению, все азиатские сборные прибавляют в мастерстве. Он подчеркнул, что Узбекистан вполне мог обыграть сборную России, однако этой команде тоже не хватает международного опыта.

Полтора месяца назад мы играли со сборной Белоруссии, в хорошей борьбе победили 3:1. Пока только знаю белорусов. Других не видели, поэтому из-за этого есть проблемы. Сейчас будем смотреть других соперников. Если честно, мы всегда играли чемпионаты мира и Европы, у меня большой международный опыт. Азиатских команд там было мало. Было интересно увидеть сборную Узбекистана. Все команды работают, прибавляют, показывают хороший волейбол, есть сильные ребята, — заявил Николаев.

Российские волейболисты победили в стартовом матче на III Играх стран СНГ. Они обыграли команду Узбекистана со счетом 3:1 (23:25, 25:22, 25:16, 25:19). Соревнования проходят с 28 сентября по 8 октября в Азербайджане. В мужском волейбольном турнире принимают участие команды 2008–2009 годов рождения.