Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
30 сентября 2025 в 18:47

«Все прибавляют»: тренер сборной России оценил уровень азиатского волейбола

Тренер Николаев: волейбольные команды из Азии прибавляют в мастерстве

Российские волейболисты на III Играх стран СНГ в Азербайджане Российские волейболисты на III Играх стран СНГ в Азербайджане Фото: III CIS GAMES 2025 AZERBAIJAN

Российским волейболистам было интересно сыграть против команды Узбекистана на III Играх стран СНГ, заявил NEWS.ru тренер сборной России Михаил Николаев. По его мнению, все азиатские сборные прибавляют в мастерстве. Он подчеркнул, что Узбекистан вполне мог обыграть сборную России, однако этой команде тоже не хватает международного опыта.

Полтора месяца назад мы играли со сборной Белоруссии, в хорошей борьбе победили 3:1. Пока только знаю белорусов. Других не видели, поэтому из-за этого есть проблемы. Сейчас будем смотреть других соперников. Если честно, мы всегда играли чемпионаты мира и Европы, у меня большой международный опыт. Азиатских команд там было мало. Было интересно увидеть сборную Узбекистана. Все команды работают, прибавляют, показывают хороший волейбол, есть сильные ребята, — заявил Николаев.

Российские волейболисты победили в стартовом матче на III Играх стран СНГ. Они обыграли команду Узбекистана со счетом 3:1 (23:25, 25:22, 25:16, 25:19). Соревнования проходят с 28 сентября по 8 октября в Азербайджане. В мужском волейбольном турнире принимают участие команды 2008–2009 годов рождения.

волейбол
СНГ
международные турниры
российские спортсмены
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 1 октября 2025 года
Приметы 1 октября: что можно и нельзя делать в день Арины Шиповницы
Росгвардейцев арестовали в Северной Осетии по делу о взяточничестве
Заодно с Пугачевой? Предала РФ, получает гроши: где сейчас Хаматова
Покушение на Павла Дурова: кто пытался отравить, как выжил, что известно
Стало известно, как избежать иска от соседей за кондиционер
«Тяжело забыть»: Дуров допустил, что его пытались отравить семь лет назад
Автомобиль вспыхнул рядом с магазином в Краснодаре
Кипр остановил прием заявок на визу в Россию
Народная артистка России скончалась в Саратове
«Мухи не обидит»: знакомые убийцы банковской служащей рассказали о нем
Убивал русских в Афганистане: как расист и русофоб возглавил МИД Польши
«Реал» разгромил «Кайрат» в очередном туре ЛЧ
Штурмовавший Капитолий «шаман» подал иск против Трампа
Побывавший в российском плену солдат ВСУ погиб в зоне СВО
Украине «выдали» военную роль для членов НАТО
Украинский кол-центр мошенников попал под воздушный удар
На останках бойца ВСУ под Курском нашли неожиданные документы
Настоящая Испания на вашей кухне — рецепт паэльи
Осторожно, вызывает привыкание! Секрет самого освежающего гаспачо
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста
Семья и жизнь

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.