22 сентября 2025 в 11:20

Стало известно, что Швейцария предложила США взамен на снижение пошлин

FT: Швейцария готова импортировать больше оружия из США ради снижения пошлин

Швейцария готова импортировать из США больше оружия и энергоносителей ради снижения пошлин, сообщила газета The Financial Times со ссылкой на источники. Кроме того, рассматривается идея увеличения инвестиций европейской страны в Соединенные Штаты. Отмечается, что Швейцария и США продолжают переговоры по заключению торгового соглашения.

Швейцария предлагает покупать больше американского оружия и энергоносителей <…> в качестве попытки убедить администрацию Трампа снизить пошлины, — говорится в сообщении.

Ранее газета The New York Post сообщила, что крупнейший банк Швейцарии UBS изучает возможность переноса своей штаб-квартиры в Соединенные Штаты. Решение связано с недовольством руководства банка новыми финансовыми требованиями швейцарских регуляторов.

До этого в Швейцарии выпустили провокационные часы с намеком на пошлины президента США Дональда Трампа. Дизайнеры компании решили поменять местами цифры 9 и 3 на циферблате, чтобы подчеркнуть размер импортной пошлины на швейцарские товары, составляющий 39%.

