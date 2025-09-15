Празднование Дня города в Москве
15 сентября 2025 в 07:28

Крупнейший швейцарский банк может переехать в США

NYP: швейцарский банк UBS рассматривает вероятность передислокации в США

Банк UBS Банк UBS Фото: Michael Gstettenbauer/IMAGO/Global Look Press

Крупнейший банк Швейцарии UBS изучает возможность переноса своей штаб-квартиры в Соединенные Штаты, сообщает New York Post со ссылкой на осведомленные источники. Решение связано с недовольством руководства банка новыми финансовыми требованиями швейцарских регуляторов.

Речь идет о необходимости увеличения резервного капитала на $26 млрд (2,1 трлн рублей). Руководство UBS опасается, что новые требования подорвут конкурентоспособность банка на глобальном финансовом рынке.

Банковский гигант UBS усиливает угрозы покинуть Швейцарию и обосноваться в США, что является радикальным ответом швейцарским регуляторам, предложившим финансовому гиганту новые обременительные требования к капиталу, — указано в сообщении.

Представители UBS уже провели предварительные встречи с администрацией президента США Дональда Трампа для обсуждения потенциального переезда. Официальный представитель банка отказался от комментариев, однако не стал опровергать факт проведения соответствующих переговоров. Окончательное решение будет принято после всестороннего анализа регуляторных и экономических последствий такого шага.

Ранее в Швейцарии выпустили провокационные часы с намеком на пошлины Трампа. Дизайнеры компании решили поменять местами цифры 9 и 3 на циферблате, чтобы подчеркнуть размер импортной пошлины на швейцарские товары, составляющий 39%.

банки
переезды
Швейцария
США
