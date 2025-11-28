Богатейшая экономика мира сжалась на фоне пошлин Трампа В Швейцарии экономика сократилась на 0,5% в третьем квартале 2025 года

Экономика Швейцарии показала сокращение на 0,5% в третьем квартале 2025 года по сравнению с предыдущим отчетным периодом. Согласно данным, предоставленным Bloomberg, основной причиной такой динамики стало снижение показателей во внешней торговле, в частности, из-за введенных США тарифов.

При этом аналитики отмечают, что общие экономические показатели Швейцарии остаются более стабильными, чем у большинства других европейских стран. Появление предварительного торгового соглашения, которое предполагает снижение пошлин на значительную часть швейцарских товаров с 39 до 15%, дает надежду на скорое восстановление экономического роста.

Наиболее серьезно от введенных США тарифов пострадали ключевые отрасли промышленности страны. Производители часов, машин, точных приборов, а также представители пищевой и химической промышленности ощутили на себе негативное влияние торговых ограничений.

Ранее стало известно, что Швейцария добилась понижения пошлин США на свои товары после вручения подарков президенту Дональду Трампу. Дипмиссия с участием ведущих бизнесменов страны состоялась после провала переговоров на высшем уровне.