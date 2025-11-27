День матери
27 ноября 2025 в 17:39

К консорциуму «Экономика замкнутого цикла» присоединились еще четыре школы

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
К консорциуму «Экономика замкнутого цикла» присоединились еще четыре школы — Курчатовская школа, Государственный университет по землеустройству, Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» и Национальный исследовательский университет «МИЭТ», сообщает 360.ru. Меморандум о присоединении подписала гендиректор РЭО Ирина Тарасова.

Спустя всего четыре года после создания консорциум уже насчитывает 53 участника. Это ведущие образовательные учреждения страны, профильные научные организации, предприятия реального сектора и банки, — рассказала Тарасова.

По ее словам, благодаря работе консорциума появилось уже 27 новых образовательных программ. Гендиректор выразила надежду, что новые участники привнесут большой вклад в сферу экономики замкнутого цикла.

Ранее в Оренбуржье появился Центр инвестиций из стран БРИКС. Сейчас в портфеле центра уже около 20 предложений для иностранных инвесторов.

