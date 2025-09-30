В Москве создали единую мусульманскую футбольную лигу

В Москве впервые создали мусульманскую футбольную лигу под названием UMMA LEAGUE, рассказал РИА Новости ее руководитель Ринат Каюмов. Она объединит в единый проект все турниры религиозных центров столицы.

После завершения официальной регистрации в организацию войдут 14 команд. Как уточнил Каюмов, в проекте участвуют и представители других конфессий. Россия — многонациональная страна, подчеркнул он.

При этом все участники лиги должны соблюдать общие правила. Например, дресс-код в соответствии с исламским запретом на публичную демонстрацию оголенных частей тела.

Мат тоже под запретом — за это игрок получает предупреждение или дисквалификацию на несколько игр, — отметил Каюмов.

В проекте примут участие спортсмены-любители. Профессионалы смогут к ним присоединиться только в качестве тренеров или консультантов. По словам Каюмова, идею создания мусульманской лиги поддержали исповедующие ислам игроки из команд премьер-лиги.

