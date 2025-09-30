Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
30 сентября 2025 в 01:59

В Москве создали единую мусульманскую футбольную лигу

Футбольную мусульманскую лигу UMMA LEAGUE учредили в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве впервые создали мусульманскую футбольную лигу под названием UMMA LEAGUE, рассказал РИА Новости ее руководитель Ринат Каюмов. Она объединит в единый проект все турниры религиозных центров столицы.

После завершения официальной регистрации в организацию войдут 14 команд. Как уточнил Каюмов, в проекте участвуют и представители других конфессий. Россия — многонациональная страна, подчеркнул он.

При этом все участники лиги должны соблюдать общие правила. Например, дресс-код в соответствии с исламским запретом на публичную демонстрацию оголенных частей тела.

Мат тоже под запретом — за это игрок получает предупреждение или дисквалификацию на несколько игр, — отметил Каюмов.

В проекте примут участие спортсмены-любители. Профессионалы смогут к ним присоединиться только в качестве тренеров или консультантов. По словам Каюмова, идею создания мусульманской лиги поддержали исповедующие ислам игроки из команд премьер-лиги.

Ранее сообщалось, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) планирует отстранить Израиль от ряда турниров. Эта мера не затронет отбор на чемпионат мира в 2026 году. Решение может быть принято уже на этой неделе.

футбол
Москва
ислам
объединения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Иностранец пытался вывезти в Китай челюсть тигра и лапы медведей
Мужчина зарезал заместителя руководителя филиала банка в Москве
«Выборы — жульнические»: Лавров резко раскритиковал голосование в Молдавии
Вратарь Лобанцев объяснил претензию «Реала» по поводу газона в Алматы
В Кремле раскрыли истинное отношение к плану Трампа по сектору Газа
Уехавшая из России актриса Машкова пообещала вернуться на родину
Названо условие, при котором возможно мирно разрешить конфликт в Газе
Раскрыт тайный план Евросоюза по Украине и Молдавии
Российский вратарь назвал фаворита матча «Кайрат» — «Реал»
«Съедят заживо»: названа причина, по которой бойцы ВСУ не поднимают бунт
«Вся страна устала от ее хамства»: ветеран Афганистана о Пугачевой
Жители российского города делятся кадрами первого снега
Президент Польши назвал дух русофоба своим главным советником
В Донбассе уничтожен полковник полиции Украины из бригады «Лють»
В Госдуме объяснили, почему «Ленфильм» передадут в собственность Петербурга
Подозреваемого ФРГ в причастности к теракту на «Северных потоках» задержали
Пенсионерка из Томска обманула мошенников
Лавров заявил о выступлении Путина на конференции клуба «Валдай»
Российский вратарь рассказал о развитии футбола в Казахстане
Ледяные дожди и снежная каша под ногами: прогноз погоды в Москве в октябре
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста
Семья и жизнь

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.