Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
30 сентября 2025 в 18:45

«Подвижек не увидим»: американист раскрыл главные проблемы армии США

Политолог Дудаков: США уже не способны производить достаточно вооружения

Фото: Tech. Sgt. John Linzmeier/Keystone Press Agency/Global Look Press

США столкнулись с неспособностью производить достаточно вооружения, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, в американской армии существуют системные проблемы, связанные с кризисом военно-промышленного комплекса.

Основные проблемы США, конечно, носят системный характер. Например, связанные с кризисом ВПК, неспособностью произвести достаточно вооружения — они так просто не решаются. И здесь, я думаю, что пока мы подвижек все-таки не увидим. Что касается, борьбы с воукизмом и возвращением военного духа, здесь, я думаю, [Дональд] Трамп (президент США. — NEWS.ru) будет пытаться вокруг этого поднимать ажиотаж, чтобы представить себя тем, кто возвращает Америке былое величие, как он обещал в ходе выборов, — высказался Дудаков.

Он добавил, что американский лидер пытается сделать Вооруженные силы США более лояльными. Политолог подчеркнул, что именно поэтому глава Белого дома проводит масштабные военно-полицейские операции на территории страны.

Ранее научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин заявил, что США готовятся не к большой войне, а к бескомпромиссной конкуренции и конфронтации с Россией и Китаем. По его словам, администрация Трампа делает ставку на усиление армии для возврата былого величия Вашингтона.

США
Запад
Вашингтон
армии
Дарья Кожемякина
Д. Кожемякина
Мария Зеленина
М. Зеленина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыта роль задержанного в Польше украинца в подрыве «Северных потоков»
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 1 октября 2025 года
Приметы 1 октября: что можно и нельзя делать в день Арины Шиповницы
Росгвардейцев арестовали в Северной Осетии по делу о взяточничестве
Заодно с Пугачевой? Предала РФ, получает гроши: где сейчас Хаматова
Покушение на Павла Дурова: кто пытался отравить, как выжил, что известно
Стало известно, как избежать иска от соседей за кондиционер
«Тяжело забыть»: Дуров допустил, что его пытались отравить семь лет назад
Автомобиль вспыхнул рядом с магазином в Краснодаре
Кипр остановил прием заявок на визу в Россию
Народная артистка России скончалась в Саратове
«Мухи не обидит»: знакомые убийцы банковской служащей рассказали о нем
Убивал русских в Афганистане: как расист и русофоб возглавил МИД Польши
«Реал» разгромил «Кайрат» в очередном туре ЛЧ
Штурмовавший Капитолий «шаман» подал иск против Трампа
Побывавший в российском плену солдат ВСУ погиб в зоне СВО
Украине «выдали» военную роль для членов НАТО
Украинский кол-центр мошенников попал под воздушный удар
На останках бойца ВСУ под Курском нашли неожиданные документы
Настоящая Испания на вашей кухне — рецепт паэльи
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста
Семья и жизнь

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.