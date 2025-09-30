«Подвижек не увидим»: американист раскрыл главные проблемы армии США

США столкнулись с неспособностью производить достаточно вооружения, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, в американской армии существуют системные проблемы, связанные с кризисом военно-промышленного комплекса.

Основные проблемы США, конечно, носят системный характер. Например, связанные с кризисом ВПК, неспособностью произвести достаточно вооружения — они так просто не решаются. И здесь, я думаю, что пока мы подвижек все-таки не увидим. Что касается, борьбы с воукизмом и возвращением военного духа, здесь, я думаю, [Дональд] Трамп (президент США. — NEWS.ru) будет пытаться вокруг этого поднимать ажиотаж, чтобы представить себя тем, кто возвращает Америке былое величие, как он обещал в ходе выборов, — высказался Дудаков.

Он добавил, что американский лидер пытается сделать Вооруженные силы США более лояльными. Политолог подчеркнул, что именно поэтому глава Белого дома проводит масштабные военно-полицейские операции на территории страны.

Ранее научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин заявил, что США готовятся не к большой войне, а к бескомпромиссной конкуренции и конфронтации с Россией и Китаем. По его словам, администрация Трампа делает ставку на усиление армии для возврата былого величия Вашингтона.