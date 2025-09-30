Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 сентября 2025 в 18:05

Политолог раскрыл, что стоит за призывами США готовиться к войне

Политолог Блохин: США готовятся не к большой войне, а к конфронтации

Фото: Sgt. Crist Joseph/Keystone Press Agency/Global Look Press

США готовятся не к большой войне, а к бескомпромиссной конкуренции и конфронтации с Россией и Китаем, заявил NEWS.ru политолог-американист, научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. По его словам, администрация главы Белого дома Дональда Трампа делает ставку на усиление армии для возврата былого величия Вашингтона.

Я думаю, что в призывах председателя комитета начальников штабов ВС США Дэна Кейна готовиться к войне речь идет не о большой войне, какую мы имеем в виду, а о бескомпромиссной конкуренции, конфронтации с Китаем и РФ. Обращение, которое он адресовал генералам, как раз заключалось в том, что неотъемлемым элементом возврата былого величия США является усиление армии, этой военной компоненты. То есть Трамп позиционирует себя как непосредственный друг американского ВПК и армии, — пояснил Блохин.

По его мнению, это проявляется в конкретных действиях — проведении военного парада и переименовании Минобороны США в Министерство войны. Политолог добавил, что даже ключевые дипломатические встречи, включая переговоры с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске, проводились на территории американских военных баз, что не было характерно для предыдущих администраций.

Трамп один из немногих президентов, кто провел военный парад в США. Он переименовал Министерство обороны в Министерство войны, проводит многие встречи перед армейским персоналом. Даже встреча с Путиным на Аляске тоже проходила на американской базе. Для Трампа важен возврат былого величия. Понятно, что главными геополитическими противниками для США являются Россия, Китай, Иран, а также Северная Корея, и очевидно, что они нацелены на конфронтацию с этими странами. Поэтому, скорее всего, большой войны не будет, потому что, если она будет — то ядерная, — подытожил Блохин.

Ранее Кейн заявил, что США должны быть готовы к войне. В обращении к американским генералам и адмиралам он подчеркнул, что противники Вашингтона уже объединились, и американские военные должны действовать столь же решительно и едино.

