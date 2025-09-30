Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
30 сентября 2025 в 18:52

Суд вынес приговор оперной певице — иноагенту

Суд Москвы заочно приговорил певицу Максакову-Игенбергс к 4,5 года колонии

Мария Максакова-Игенбергс Мария Максакова-Игенбергс Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Пресненский суд Москвы вынес обвинительный приговор оперной певице Марии Максаковой-Игенбергс (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), сообщает ТАСС со ссылкой на судебные органы. Заочное решение предусматривает назначение наказания в виде четырех с половиной лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Уголовное дело было возбуждено по двум статьям УК РФ: публичные призывы к деятельности против государственной безопасности и нарушение законодательства об иностранных агентах. Судебное разбирательство проводилось в заочном формате, поскольку обвиняемая покинула территорию страны.

Признать Марию Максакову-Игенбергс виновной и заочно приговорить ее <…> к 4,5 года колонии, — сказано в сообщении.

В декабре 2024 года суд санкционировал заочный арест Максаковой-Игенбергс после проведения доследственной проверки. Поводом для возбуждения уголовного дела стало размещенное певицей на платформе YouTube видео, содержащее дискредитацию проведения специальной военной операции и призывы к финансовой поддержке Вооруженных сил Украины.

Ранее Максакову-Игенбергс объявили в международный розыск по делу о призывах к деятельности против безопасности России. Об этом было сказано в возбужденном против нее уголовном деле.

Россия
суды
иноагенты
певцы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 1 октября 2025 года
Приметы 1 октября: что можно и нельзя делать в день Арины Шиповницы
Росгвардейцев арестовали в Северной Осетии по делу о взяточничестве
Заодно с Пугачевой? Предала РФ, получает гроши: где сейчас Хаматова
Покушение на Павла Дурова: кто пытался отравить, как выжил, что известно
Стало известно, как избежать иска от соседей за кондиционер
«Тяжело забыть»: Дуров допустил, что его пытались отравить семь лет назад
Автомобиль вспыхнул рядом с магазином в Краснодаре
Кипр остановил прием заявок на визу в Россию
Народная артистка России скончалась в Саратове
«Мухи не обидит»: знакомые убийцы банковской служащей рассказали о нем
Убивал русских в Афганистане: как расист и русофоб возглавил МИД Польши
«Реал» разгромил «Кайрат» в очередном туре ЛЧ
Штурмовавший Капитолий «шаман» подал иск против Трампа
Побывавший в российском плену солдат ВСУ погиб в зоне СВО
Украине «выдали» военную роль для членов НАТО
Украинский кол-центр мошенников попал под воздушный удар
На останках бойца ВСУ под Курском нашли неожиданные документы
Настоящая Испания на вашей кухне — рецепт паэльи
Осторожно, вызывает привыкание! Секрет самого освежающего гаспачо
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста
Семья и жизнь

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.