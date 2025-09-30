Суд вынес приговор оперной певице — иноагенту

Пресненский суд Москвы вынес обвинительный приговор оперной певице Марии Максаковой-Игенбергс (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), сообщает ТАСС со ссылкой на судебные органы. Заочное решение предусматривает назначение наказания в виде четырех с половиной лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Уголовное дело было возбуждено по двум статьям УК РФ: публичные призывы к деятельности против государственной безопасности и нарушение законодательства об иностранных агентах. Судебное разбирательство проводилось в заочном формате, поскольку обвиняемая покинула территорию страны.

Признать Марию Максакову-Игенбергс виновной и заочно приговорить ее <…> к 4,5 года колонии, — сказано в сообщении.

В декабре 2024 года суд санкционировал заочный арест Максаковой-Игенбергс после проведения доследственной проверки. Поводом для возбуждения уголовного дела стало размещенное певицей на платформе YouTube видео, содержащее дискредитацию проведения специальной военной операции и призывы к финансовой поддержке Вооруженных сил Украины.

Ранее Максакову-Игенбергс объявили в международный розыск по делу о призывах к деятельности против безопасности России. Об этом было сказано в возбужденном против нее уголовном деле.