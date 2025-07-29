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29 июля 2025 в 15:38

Оперную певицу Максакову-Игенбергс объявили в международный розыск

Мария Максакова Мария Максакова Фото: РИА Новости

Оперную певицу Марию Максакову-Игенбергс (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) объявили в международный розыск по делу о призывах к деятельности против безопасности России, сообщает ТАСС. Ее также обвиняют в уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента.

Обвиняемая объявлена в международный уголовный розыск, — говорится в материалах дела.

Максаковой-Игенбергс предъявили обвинения по двум статьям — п. «в» ч. 2 ст. 280.4 и ст. 330.1 УК РФ. Дело рассматривают заочно, так как артистка покинула Россию до возбуждения дела. В декабре 2024 года ее заочно арестовали за размещение видео с призывами поддерживать ВСУ. Если вину докажут, ей грозит до шести лет тюрьмы.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело против журналиста Дмитрия Кузнеца, работающего в издании «Медуза» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов, деятельность в России признана нежелательной). По данным следствия, находясь за границей, он продолжал участвовать в деятельности организации. В этом году он опубликовал шесть статей с анализом российской внутренней политики и экономики. Сейчас решается вопрос об объявлении журналиста в розыск. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.

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