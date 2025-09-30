Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 сентября 2025 в 18:45

Таможенники изъяли серую партию электроники на 68 млн рублей

ФТС: в Санкт-Петербурге обнаружено 1,5 тыс. единиц электроники на 68 млн рублей

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Таможенные органы обнаружили почти 1,5 тыс. единиц незадекларированной электроники и аксессуаров на сумму 68 млн рублей в одном из магазинов Санкт-Петербурга, сообщили в пресс-службе ФТС. В ходе проверки установлено, что в торговой точке реализовывались телефоны, ноутбуки и бытовая техника известных брендов без соответствующего таможенного оформления.

После проведения контрольных мероприятий владельцы магазина добровольно задекларировали товар и уплатили свыше 16 млн рублей таможенных платежей. В пресс-службе ФТС напомнили, что для легализации незаконно ввезенного товара необходимо обратиться в таможенный орган в течение месяца после признания товара незаконно ввезенным.

Ранее сотрудники ФТС на Дальнем Востоке предотвратили попытку контрабанды в Китай дериватов амурского тигра и медведя. При досмотре грузового автомобиля в пункте пропуска «Полтавка — Дуннин» таможенники обнаружили верхнюю и нижнюю челюсти амурского тигра с клыками и резцами, две коленные чашечки этого редкого животного, а также 10 свежезамороженных медвежьих лап.

