27 ноября 2025 в 15:16

Как перенести контакты с айфона на андроид: пошаговая инструкция

Как перенести контакты с айфона на андроид: пошаговая инструкция
Переход с iOS на Android — задача, с которой сталкиваются многие пользователи при смене смартфона и задаются вопросом: как же перенести контакты с айфона на андроид? Существует несколько простых способов: через учетную запись Google, облачные сервисы, специальные приложения или даже вручную — каждый из них занимает от 5 до 15 минут и не требует специальных навыков.

Айфон работает на операционной системе iOS от Apple, а большинство других смартфонов — на Android от Google. Эти две платформы имеют разную архитектуру и экосистему: iOS — закрытая система с жесткими требованиями к безопасности, Android — более открытая и гибкая. Из-за этих различий прямой перенос данных между устройствами невозможен, однако современные сервисы и приложения успешно решают эту проблему.

Самый надежный способ перенести контакты с айфона на андроид — использовать Google-аккаунт.

  • Откройте на айфоне настройки, перейдите в раздел «Контакты», затем «Учетные записи» и добавьте свой Google-аккаунт.

  • Включите синхронизацию контактов — все номера автоматически загрузятся в облако Google.

  • После этого возьмите Android-смартфон, войдите в тот же Google-аккаунт, и контакты появятся в телефонной книге в течение нескольких минут.

Альтернативный вариант — использовать приложение Google Drive: установите его на айфон, запустите резервное копирование контактов, а затем войдите в тот же аккаунт на Android — данные синхронизируются автоматически.

Смена операционной системы больше не должна вызывать беспокойства. Современные облачные технологии позволяют безопасно и быстро переносить важную информацию между устройствами. Главный совет для тех, кто ищет решение задачи переноса данных: используйте синхронизацию через Google-аккаунт — это самый быстрый, безопасный и бесплатный способ сохранить все контакты при переходе на новый смартфон.

Ранее мы рассказывали, как понять, что аккумулятор в ноутбуке пора менять.

Виктория Семенова
В. Семенова
