Нарколог раскрыл, кто подвержен «осеннему обострению»

Перепадам настроения в осенний период больше всего подвержены эмоционально нестабильные люди и школьники, рассказал в беседе с NEWS.ru психиатр, нарколог Василий Шуров. Он связывает это с выраженной сезонностью в средней полосе России.

[Осеннему обострению подвержены] во-первых, эмоционально неустойчивые личности, которые склонны придавать большое значение внешним событиям. Многие из них будто ждут осень, чтобы прийти на прием за своими таблетками. Во-вторых, дети и подростки тоже не всегда радостно реагируют на то, что нужно возвращаться в школы, — сказал медик.

По его словам, смена погоды в той или иной степени влияет на большинство людей: после отпусков трудно снова возвращаться на работу. К тому же многие предпочитают холодам тепло и солнце. Кроме того, при смене сезона происходит всплеск заболеваемости. Он добавил, что есть еще одна группа людей, на чье эмоциональное состояние сильно влияет осень.

Есть некий генетический фактор. Когда общаешься с пациентами, часто находишь в их семье родственника, который тоже этим страдал, — подытожил собеседник NEWS.ru.

