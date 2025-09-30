Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 сентября 2025 в 16:13

Посол ЮАР во Франции загадочно исчез в Париже

Посол ЮАР во Франции Мтетва пропал в Париже

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Посол ЮАР во Франции Нкосинати Эммануэль Мтетва пропал в Париже днем в понедельник, 29 сентября, сообщает портал Actu17 со ссылкой на источники. По его данным, утром во вторник, 30 сентября, его поиски продолжались, полиция начала расследование.

Посол ЮАР во Франции Нкосинати Эммануэль Мтетва загадочным образом пропал в понедельник днем. <…> Во вторник утром его поиски все еще продолжались, — говорится в сообщении.

Об исчезновении 58-летнего дипломата стало известно около 15:00 (16:00 по московскому времени), но охранники обратились в полицию только в конце дня. Сотрудники правоохранительных органов рассматривают различные версии, близкие дипломата допрошены. В последний раз телефон мужчины регистрировали на западе Парижа, в соседнем с дипмиссией ЮАР XVI округе.

Ранее стало известно, что житель Красноярска пропал на Сахалине. 65-летний мужчина ведет активный образ жизни и на острове собирался заниматься подводным плаванием, но уже больше месяца не выходит на связь. Волонтеры начали искать пропавшего. Уже выяснилось, что на самом деле билеты мужчина взял только до Владивостока.

