Посол ЮАР во Франции загадочно исчез в Париже Посол ЮАР во Франции Мтетва пропал в Париже

Посол ЮАР во Франции Нкосинати Эммануэль Мтетва пропал в Париже днем в понедельник, 29 сентября, сообщает портал Actu17 со ссылкой на источники. По его данным, утром во вторник, 30 сентября, его поиски продолжались, полиция начала расследование.

Посол ЮАР во Франции Нкосинати Эммануэль Мтетва загадочным образом пропал в понедельник днем. <…> Во вторник утром его поиски все еще продолжались, — говорится в сообщении.

Об исчезновении 58-летнего дипломата стало известно около 15:00 (16:00 по московскому времени), но охранники обратились в полицию только в конце дня. Сотрудники правоохранительных органов рассматривают различные версии, близкие дипломата допрошены. В последний раз телефон мужчины регистрировали на западе Парижа, в соседнем с дипмиссией ЮАР XVI округе.

