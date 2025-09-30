Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
30 сентября 2025 в 16:05

Медведь подошел к школе в российском регионе

Жители Петропавловска-Камчатского заметили медведя около школы

Фото: Global Look Press

В Петропавловске-Камчатском медведя заметили недалеко от школы, передает пресс-служба регионального МЧС России. Животное было обнаружено около образовательного учреждения, находящегося на улице Труда.

По словам очевидцев, позвонивших в службу 112, медведь замечен в районе школы № 2 на улице Труда, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что утром 25 сентября медведь атаковал мужчину на парковке на улице Озерной в Петропавловске-Камчатском, а затем напал на женщину около школы № 3. Пенсионерку госпитализировали с тяжелыми травмами, но спасти ее не удалось. Хищника ликвидировал охотник.

В связи с участившимися случаями выхода медведей в город в Петропавловске-Камчатском ввели режим повышенной готовности. Местное правительство усилило контрольные мероприятия вблизи социальных объектов, а в школах прошли родительские собрания на тему безопасности.

Также сообщалось, что медведь разорил пасеку на ферме «Ладожский дом» у поселка Владимировка в Приозерском районе Ленинградской области. По словам председателя региональной общественной организации с одноименным названием Рашида Шайхутдинова, животное в поисках еды повалило ульи и разломало рамки с сотами.

Петропавловск-Камчатский
медведи
школы
очевидцы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Росгвардейцев арестовали в Северной Осетии по делу о взяточничестве
Заодно с Пугачевой? Предала РФ, получает гроши: где сейчас Хаматова
Покушение на Павла Дурова: кто пытался отравить, как выжил, что известно
Стало известно, как избежать иска от соседей за кондиционер
«Тяжело забыть»: Дуров допустил, что его пытались отравить семь лет назад
Автомобиль вспыхнул рядом с магазином в Краснодаре
Кипр остановил прием заявок на визу в Россию
Народная артистка России скончалась в Саратове
«Мухи не обидит»: знакомые убийцы банковской служащей рассказали о нем
Убивал русских в Афганистане: как расист и русофоб возглавил МИД Польши
«Реал» разгромил «Кайрат» в очередном туре ЛЧ
Штурмовавший Капитолий «шаман» подал иск против Трампа
Побывавший в российском плену солдат ВСУ погиб в зоне СВО
Украине «выдали» военную роль для членов НАТО
Украинский кол-центр мошенников попал под воздушный удар
На останках бойца ВСУ под Курском нашли неожиданные документы
Настоящая Испания на вашей кухне — рецепт паэльи
Осторожно, вызывает привыкание! Секрет самого освежающего гаспачо
В Липецке три школы ввели дистанционный режим из-за вспышки ОРВИ
Женщина отпраздновала 105-летие любимым бургером с картофелем фри
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста
Семья и жизнь

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.