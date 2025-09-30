Медведь подошел к школе в российском регионе Жители Петропавловска-Камчатского заметили медведя около школы

В Петропавловске-Камчатском медведя заметили недалеко от школы, передает пресс-служба регионального МЧС России. Животное было обнаружено около образовательного учреждения, находящегося на улице Труда.

По словам очевидцев, позвонивших в службу 112, медведь замечен в районе школы № 2 на улице Труда, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что утром 25 сентября медведь атаковал мужчину на парковке на улице Озерной в Петропавловске-Камчатском, а затем напал на женщину около школы № 3. Пенсионерку госпитализировали с тяжелыми травмами, но спасти ее не удалось. Хищника ликвидировал охотник.

В связи с участившимися случаями выхода медведей в город в Петропавловске-Камчатском ввели режим повышенной готовности. Местное правительство усилило контрольные мероприятия вблизи социальных объектов, а в школах прошли родительские собрания на тему безопасности.

Также сообщалось, что медведь разорил пасеку на ферме «Ладожский дом» у поселка Владимировка в Приозерском районе Ленинградской области. По словам председателя региональной общественной организации с одноименным названием Рашида Шайхутдинова, животное в поисках еды повалило ульи и разломало рамки с сотами.