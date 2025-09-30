Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 сентября 2025 в 16:19

«Почему каждый пытается запугать?»: Медведев угодил в новый конфликт

Теннисист Медведев вступил в конфликт с судьей на полуфинале турнира ATP 500

Даниил Медведев Даниил Медведев Фото: Ma Zihan/Xinhua/Global Look Press

Российский теннисист Даниил Медведев, занимающий 18-ю позицию в мировом рейтинге, вступил в конфликт с судьей во время полуфинала турнира ATP 500 в Пекине. Инцидент произошел в третьем сете матча с американцем Ленером Тьеном, когда Медведев получил предупреждение от судьи на вышке за затягивание времени. На тот момент у теннисиста были судороги, и он попросил вызвать супервайзера.

Почему каждый судья в мире пытается меня запугать?возмутился Медведев, требуя выхода супервайзера.

Однако через несколько минут после конфликта Медведев принял решение сняться с соревнований при счете 7:5, 5:7, 0:4 в пользу соперника. Ленер Тьен вышел в финал турнира, где встретится со второй ракеткой мира итальянцем Янником Синнером. Для Медведева это стало досрочным завершением выступления на пекинском турнире.

Ранее психолог Франциска Дозе эмоциональность Медведева на корте связала с давлением публики. По ее словам, зрители не сталкиваются с тем, что переживают спортсмены, за действиями которых следят тысячи зрителей. Психолог также отметила, что у спортсменов развито «мощное чутье», позволяющее им подмечать детали и оборачивать ситуацию в свою пользу.

