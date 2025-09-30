Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
30 сентября 2025 в 15:58

Адвокат Трещев объяснил, почему считает Киркорова скрытым врагом России

Адвокат Трещев заявил, что экс-муж Пугачевой Киркоров живет в РФ из-за денег

Адвокат Александр Трещев, который через суд требует 1,5 млрд рублей с певицы Аллы Пугачевой, назвал ее экс-мужа Филиппа Киркорова приспособленцем и скрытым врагом нашей страны. По его мнению, Киркоров не уехал из России после начала специальной военной операции лишь потому, что его творчество не востребовано за границей.

[Киркоров] Скрытый враг, приспосабливается. Понимает, что ни Пугачева, ни он сам никому не нужны на Западе, у них там нет шансов, — подчеркнул Трещев.

Он напомнил, что Киркоров промолчал даже после оскорблений в свой адрес со стороны Пугачевой в недавнем ее интервью. Собеседник предположил, что певец боится свою бывшую жену и находится до сих пор под ее влиянием.

Пытается и сосать в России бюджеты, и с Пугачевой боится конфликтовать. Любой мужик возмутился бы тем, что она как минимум разглашает в интервью какие-то личные моменты. А он ни гу-гу, — отметил он.

Правозащитник считает, что нужно лишить исполнителя статуса народного артиста России. В этом случае, уверен Трещев, Киркоров испугается и перестанет провоцировать людей своим поведением.

Нужно писать в администрацию президента. И наделить Киркорова статусом иноагента. Сразу заткнется и перестанет провоцировать. Давайте подумаем, как [это] сделать, — заявил адвокат.

Он также выразил мнение, что у Пугачевой и Киркорова есть один бог и авторитет. Таковым, по мнению адвоката, являются деньги.

Ранее Трещев, который через суд пытается взыскать с народной артистки СССР Аллы Пугачевой 1,5 млрд рублей, объяснил, почему подал два иска. Как он пояснил, это связано с отсутствием у него данных о прописке исполнительницы.

Он также назвал артистку очень богатой женщиной. Трещев напомнил, что некоторое время назад на таможне были задержаны вещи Пугачевой стоимостью в миллионы долларов, которые она пыталась вывезти из РФ. Также он усомнился в словах артистки о том, что ее детей якобы затравили в московской элитной школе из-за статуса их отца Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

