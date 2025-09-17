Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 сентября 2025 в 16:48

Латвия передала «Азову» партию финских бронетранспортеров

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Латвия передала нацбатальону «Азов» (движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена) ВСУ партию финских бронетранспортеров, заявил журналист Евгений Поддубный в Telegram-канале. Речь идет о боевых машинах Patria 6х6.

На вооружение ВСУ поставлена новая партия бронетранспортеров Patria 6х6 (...) В июле этого года отгрузила ее Латвия. Летом БТР получили боевики 3-й отдельной штурмовой бригады, это «Азов», — уточнил Поддубный.

Военкор указал, что Patria «чувствует себя неуверенно» в условиях осенней распутицы. По его мнению, это будет уязвимым местом для их работы, а российские операторы БПЛА этим воспользуются.

Ранее боец ВС РФ с позывным Шрам сообщил, что военнослужащие украинской армии, которые попали в плен в Серебрянском лесничестве, ошибочно считали себя солдатами 3-й отдельной штурмовой бригады «Азова». Их бросили собственные товарищи.

Военнослужащую нацбатальона Дарью Лопатину ликвидировали на Донецком направлении 5 сентября. По данным российских силовиков, девушке было 19 лет.

военкоры
Евгений Поддубный
Латвия
Украина
