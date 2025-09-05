Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 сентября 2025 в 14:31

«Азов» потерял в бою 19-летнюю военнослужащую

ТАСС: ликвидирована 19-летняя военнослужащая «Азова» Дарья Лопатина

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Военнослужащая националистического формирования «Азов» (движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена) Дарья Лопатина ликвидирована на Донецком направлении, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. Девушке, по информации источника, было 19 лет.

Инженер 12-й бригады спецназначения 1-го корпуса Нацгвардии Украины «Азов» Дарья Лопатина с позывным Дельта уничтожена на Донецком направлении, — сказал собеседник.

Известно, что Дарья была студенткой Киевской школы экономики. Затем она обучилась на инженера и служила в войсках РЭБ.

До этого стало известно, что украинские военные перебрасывают на Сумское направление батальон из президентской бригады, ранее участвовавшей в атаке на Курскую область. Туда направлен 22-й отдельный батальон спецназначения, который ранее был разгромлен в районе Гуево во время вторжения в российский регион.

Ранее наемники из Колумбии по ошибке атаковали 80-ю бригаду ВСУ у населенного пункта Садки в Сумской области При этом иностранный отряд должен был оборудовать позиции в лесном массиве. В результате атаки украинские военные понесли потери.

Азов
ВСУ
бойцы
ДНР
