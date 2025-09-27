Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Запад уличили в попытке устроить дворцовый переворот под носом у Гутерриша

Лавров призвал пресечь попытку Запада устроить дворцовый переворот в ООН

Антониу Гутерриш Антониу Гутерриш Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Россия призывает не допустить попыток «дворцового переворота» в Секретариате ООН, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на 80-й сессии Генассамблеи. Он обвинил Запад в стремлении узурпировать структуру организации и подменить устав своими правилами. Выступление министра транслируют на сайте ООН.

Лавров напомнил, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложил провести комплексную реформу организации. По словам Лаврова, Москва не возражает против открытого обсуждения этой инициативы, если ее ориентиром станет возвращение к принципам устава, которые, как отметил он, Запад на протяжении многих лет подменяет «порядком, основанным на правилах».

Нельзя допускать попыток дворцового переворота в Секретариате, его приватизации небольшой группой стран. Состав Секретариата должен отражать новые реалии, обеспечивать справедливую представленность стран мирового большинства, — отметил он.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин заявил, что подавляющее число стран не поддержало санкции против России. Он отметил, что РФ не осталась в изоляции, как того хотел Запад, — Москву поддержали страны Глобального Юга и Глобального Востока.

