Костин заявил о провале попыток Запада загнать Россию в изоляцию

Подавляющее число стран не поддержало западный мир и санкции против России, заявил глава ВТБ Андрей Костин в ходе просветительского марафона «Знание.Первые», стартовавшего на ВДНХ при поддержке ГК «Росатом». Костин заявил, что Россия не осталась в изоляции, как того хотел Запад, передает корреспондент NEWS.ru. Москву поддержали страны Глобального Юга и Глобального Востока.

Более того, те же США смотрят очень и очень взволнованно на то, как укрепляются связи России и Китая, понимая, что своими действиями они только подтолкнули нас к более тесному сотрудничеству, — высказался глава банка.

Костин напомнил, что в Россию постоянно наносят визиты главы различных государств, демонстрируя свою дружбу и готовность к сотрудничеству. У них есть опасения по поводу санкций, и определенную настороженность сохраняют банки, но сделки заключаются. По мнению Костина, это заслуга блестящей российской политики.

То, что нам удается сохранять финансовую стабильность, <...> говорит о том, что мы проводим спокойную, взвешенную политику, — сообщил банкир.

Глава ВТБ признал высокие расходы на оборону и тот факт, что «санкции мешают жить», но подчеркнул сбалансированность бюджета. Российские власти продолжают выполнять все свои социальные обязательства, в ключевые отрасли инвестируют деньги, а инфляция идет на снижение.

Мы развиваемся так, как и развивались до событий 2022 года, — подытожил экономист.

Ранее глава ВТБ назвал самое мощное оружие у США. По его мнению, это не ядерные боеголовки, а доллар. И угрозами отключения от него Белый дом способен влиять на политику других стран.