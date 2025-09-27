Лавров в ООН развенчал один миф Запада о России Лавров: Россия не собирается нападать на НАТО и ЕС

Россия не намерена нападать на страны НАТО и Евросоюза, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генассамблеи ООН. Он подчеркнул, что Москва неоднократно предлагала Альянсу обсудить юридически закрепленные гарантии безопасности, однако эти инициативы были проигнорированы. По его словам, вместо диалога звучат обвинения и угрозы применения силы против РФ.

Все чаще звучат угрозы применения силы против России, которую обвиняют в том, что она чуть ли не планирует напасть на страны НАТО и Евросоюза. Президент Владимир Путин не раз развенчивал подобные провокации. У России не было и нет подобных намерений, — высказался глава МИД.

Ранее министр иностранных дел России заявил, что главной причиной глобальных кризисов является стремление навязать разделение мира на «цветущий сад» и «джунгли». Он отметил, что подобный подход подрывает доверие к принципу равноправия государств и приводит к возникновению новых конфликтов. Лавров подчеркнул, что Россия выступает за неукоснительное соблюдение суверенного равенства стран.

Кроме того, Лавров заявил, что Москва свято хранит память о боевом братстве с союзниками, вставшими на сторону правды в борьбе против германского нацизма и японского милитаризма. Он подчеркнул, что эта позиция находит отражение в памятных парадах, прошедших 9 мая в Москве и 3 сентября в Пекине, посвященных решающему вкладу СССР и Китая в Победу.