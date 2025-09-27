«Повсеместные грубые нарушения»: Лавров назвал корень всех мировых проблем

Корень глобальных кризисов кроется в стремлении разделить мир на «цветущий сад» и «джунгли», заявил глава МИД России Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генассамблеи ООН. По его словам, подобный подход разрушает доверие к принципу равноправия государств и становится источником конфликтов. Министр подчеркнул, что Москва настаивает на безусловном соблюдении суверенного равенства стран.

Повсеместные грубые нарушения принципа суверенного равенства государств подрывают саму веру в справедливость, ведут к кризисам и конфликтам. Корень проблем — непрекращающиеся попытки разделить мир на «своих» и «чужих», на «демократии» и «автократии», на «цветущий сад» и «джунгли», на тех, кто «за столом» и кто «в меню», — сказал глава МИД РФ.

Ранее министр иностранных дел России провел встречу с коллегой из Индии Субраманьямом Джайшанкаром на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН. В МИД уточнили, что стороны обсудили ситуацию на Украине, а также затронули тему палестино-израильского противостояния.

Также в пресс-службе МИД России сообщили, что в Нью-Йорке на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН прошла встреча Лаврова и министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто. Отмечается, что дипломаты обсудили ключевые международные темы, включая события вокруг Украины.