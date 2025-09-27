Лето в России охладило интерес к шашлыкам Mash: продажи наборов для шашлыка и мяса в РФ упали до 15% из-за холодного лета

Продажи товаров для пикника в летний сезон 2025 года показали значительное снижение из-за неблагоприятных погодных условий в России, пишет Telegram-канал Mash. Потребление шашлыка сократилось на 10% по сравнению с весенними месяцами, при этом покупка мяса для жарки уменьшилась на 5% в годовом сопоставлении.

Особенно заметным стало падение продаж оборудования для пикников: мангалов на 15%, а шампуров — на 6%. На 13% меньше покупали и розжигов. Средний чек за покупку товаров для шашлыка составил 980 рублей.

Эксперты связывают негативную динамику с холодной и дождливой погодой, которая не располагала к выездам на природу. Если в марте — мае 2025 года продажи комплектов для пикника превышали показатели прошлого года на 15%, то летний сезон оказался провальным из-за нежелания людей «мокнуть и мерзнуть» на открытом воздухе.

