Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
27 сентября 2025 в 20:17

Лавров заявил о тревожных сигналах со стороны НАТО и ЕС

Лавров: Россия обеспокоена обсуждениями на Западе третьей мировой войны

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия обеспокоена заявлениями некоторых политиков в ЕС и НАТО, которые допускают возможность третьей мировой войны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, такие настроения особенно опасны на фоне роста милитаризации и возрождения нацизма в Европе под антироссийскими лозунгами. Министр подчеркнул, что подобные тенденции вызывают серьезное беспокойство Москвы.

Вызывает тем большую тревогу, что ряд политических деятелей, оказавшихся у власти в Брюсселе и некоторых столицах стран ЕС и НАТО, всерьез начинают рассуждать о третьей мировой войне как о вероятном сценарии, — говорится в заявлении.

Ранее Лавров заявил, что у Москвы нет планов нападать на страны НАТО и Евросоюза. Он напомнил, что Россия неоднократно предлагала Альянсу обсудить юридически обязывающие гарантии безопасности, однако эти инициативы остались без внимания. По словам дипломата, вместо диалога в адрес РФ звучат обвинения и угрозы применения силы.

Кроме того, глава МИД России заявил, что причиной мировых кризисов становится стремление расколоть глобальное сообщество на «цветущий сад» и «джунгли». Он подчеркнул, что такая политика подрывает доверие к принципу равноправия государств и провоцирует новые конфликты.

Сергей Лавров
Третья мировая война
Запад
НАТО
Евросоюз
МИД РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Украине закрыли главную лазейку для уклонистов от мобилизации
В МИД рассказали, как пытаются разорвать связи России и Казахстана
Песков ответил на вопрос, разрушает ли СВО экономику России
В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,3
Историк назвал фактор, который позволил победить Наполеона и Гитлера
Военэксперт оценил вероятность полного уничтожения энергетики Украины
«Фарс»: в Госдуме откровенно высказались о выборах в Молдавии
Раскрыто, какие регионы России привлекли больше всего путешественников
ВСУ устроили настоящий кошмар для жителей Купянска из-за огромных потерь
«Катастрофа»: в РФ раскрыли последствия победы партии Санду для Молдавии
«Об этом лучше даже не говорить»: Песков о возможной атаке на Кремль
«Неумолимо ухудшается»: в Кремле оценили положение Киева в конфликте
Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Дайвер чудом выжил, когда акула откусила ему часть лица
Немецкие пилоты пожаловались на резкий рост проблем с GPS
«Бравый вояка»: Песков о тщетных попытках Зеленского впечатлить Европу
Ошибка матери в лечении кашля чуть не стоила ее ребенку жизни
В РПЦ высказались о призывах священника не запрещать аборты
Фитнес-тренер раскрыла топ-3 самых полезных упражнения на руки
Россиянам объяснили, что делать при звонках коллекторов по долгам ЖКХ
Дальше
Самое популярное
Семья обожает картошку по-гречески: вкусный гарнир с чесноком, лимоном и орегано
Общество

Семья обожает картошку по-гречески: вкусный гарнир с чесноком, лимоном и орегано

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Тиграна Кеосаяна
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Тиграна Кеосаяна

Щадящая диета «Стол № 1»: разрешенные продукты, рецепты и меню на неделю
Семья и жизнь

Щадящая диета «Стол № 1»: разрешенные продукты, рецепты и меню на неделю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.