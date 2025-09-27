Лавров заявил о тревожных сигналах со стороны НАТО и ЕС Лавров: Россия обеспокоена обсуждениями на Западе третьей мировой войны

Россия обеспокоена заявлениями некоторых политиков в ЕС и НАТО, которые допускают возможность третьей мировой войны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, такие настроения особенно опасны на фоне роста милитаризации и возрождения нацизма в Европе под антироссийскими лозунгами. Министр подчеркнул, что подобные тенденции вызывают серьезное беспокойство Москвы.

Вызывает тем большую тревогу, что ряд политических деятелей, оказавшихся у власти в Брюсселе и некоторых столицах стран ЕС и НАТО, всерьез начинают рассуждать о третьей мировой войне как о вероятном сценарии, — говорится в заявлении.

Ранее Лавров заявил, что у Москвы нет планов нападать на страны НАТО и Евросоюза. Он напомнил, что Россия неоднократно предлагала Альянсу обсудить юридически обязывающие гарантии безопасности, однако эти инициативы остались без внимания. По словам дипломата, вместо диалога в адрес РФ звучат обвинения и угрозы применения силы.

Кроме того, глава МИД России заявил, что причиной мировых кризисов становится стремление расколоть глобальное сообщество на «цветущий сад» и «джунгли». Он подчеркнул, что такая политика подрывает доверие к принципу равноправия государств и провоцирует новые конфликты.