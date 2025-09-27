Медведев почтил память Кеосаяна

Заслуженный артист России Тигран Кеосаян был настоящим и веселым человеком, заявил журналист Андрей Медведев в своем Telegram-канале. Он отметил, что покойный режиссер обрел вечную жизнь, к которой идет каждый христианин.

Дорогой Тигран. Ты был настоящий, ты был цельный, ты был веселый. <…> Ты обрел жизнь вечную, жизнь будущего века, к которой идет каждый христианин, — подчеркнул Медведев.

Журналист вспомнил фильм Кеосаяна «Бедная Саша» и процитировал одного из персонажей: «Парадокс в том, что нам без вас плохо, а вам без нас хорошо». Он добавил, что теперь режиссера не стало и без него всем будет плохо.

Ранее вдова Кеосаяна главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что прощание с ним состоится 28 сентября в Москве. Церемония пройдет в Армянской церкви на Олимпийском проспекте.

Ранее соболезнования семье Кеосаяна направил президент РФ Владимир Путин. Глава государства охарактеризовал покойного как выдающегося режиссера, сценариста и актера, яркого и необыкновенно талантливого человека. Он также отметил, что артист посвятил себя служению искусству и много сделал для развития традиций отечественного кинематографа.