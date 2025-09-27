Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
27 сентября 2025 в 20:21

Медведев почтил память Кеосаяна

Журналист Медведев назвал Кеосаяна настоящим и веселым человеком

Андрей Медведев Андрей Медведев Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Заслуженный артист России Тигран Кеосаян был настоящим и веселым человеком, заявил журналист Андрей Медведев в своем Telegram-канале. Он отметил, что покойный режиссер обрел вечную жизнь, к которой идет каждый христианин.

Дорогой Тигран. Ты был настоящий, ты был цельный, ты был веселый. <…> Ты обрел жизнь вечную, жизнь будущего века, к которой идет каждый христианин, — подчеркнул Медведев.

Журналист вспомнил фильм Кеосаяна «Бедная Саша» и процитировал одного из персонажей: «Парадокс в том, что нам без вас плохо, а вам без нас хорошо». Он добавил, что теперь режиссера не стало и без него всем будет плохо.

Ранее вдова Кеосаяна главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что прощание с ним состоится 28 сентября в Москве. Церемония пройдет в Армянской церкви на Олимпийском проспекте.

Ранее соболезнования семье Кеосаяна направил президент РФ Владимир Путин. Глава государства охарактеризовал покойного как выдающегося режиссера, сценариста и актера, яркого и необыкновенно талантливого человека. Он также отметил, что артист посвятил себя служению искусству и много сделал для развития традиций отечественного кинематографа.

Андрей Медведев
Тигран Кеосаян
смерти
журналисты
режиссеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд решил судьбу третьего продавца смертоносного самогона в Ленобласти
Шопский салат с брынзой – простое блюдо для ужина
Стало известно, сколько дронов ВСУ сбил «Купол Донбасса» за неделю
Мишустин прислал венок с красными розами на церемонию прощания с Кеосаяном
ПП-перекус: полезные кексы из ржаной муки без лишних хлопот
Сентябрьский снегопад застал врасплох российских водителей
Рой БПЛА над РФ, ракетный удар по Белгороду: как ВСУ атакуют РФ 28 сентября
Движение машин по Крымскому мосту временно перекрывали
Минобороны РФ сообщило о поражении важных объектов ВСУ в Донбассе
На Западе раскрыли планы Си Цзиньпина насчет Тайваня
Xzibit рассказал о своем отношении к России
Минобороны РФ заявило об активной зачистке пригородной территории Кировска
На военные аэродромы и ВПК Украины обрушилось высокоточное оружие России
ПВО за сутки сбила более 230 БПЛА, авиабомб и снарядов HIMARS
Раскрыты масштабы возможной продажи суррогата в Ленобласти
Путин прислал венок на прощание с Кеосаяном
Зеленский анонсировал крупную сделку с США на $90 млрд
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 28 сентября: где сбои в РФ
Погода в Москве в понедельник, 29 сентября: ждать ли холод и сильные дожди
Стармер оказался самым непопулярным британским премьером в истории
Дальше
Самое популярное
Семья обожает картошку по-гречески: вкусный гарнир с чесноком, лимоном и орегано
Общество

Семья обожает картошку по-гречески: вкусный гарнир с чесноком, лимоном и орегано

Щадящая диета «Стол № 1»: разрешенные продукты, рецепты и меню на неделю
Семья и жизнь

Щадящая диета «Стол № 1»: разрешенные продукты, рецепты и меню на неделю

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Тиграна Кеосаяна
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Тиграна Кеосаяна

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.