Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
27 сентября 2025 в 19:37

Лагерь британского спецназа сровняли с землей под Николаевом

Подпольщик Лебедев сообщил о прилете по лагерю британского спецназа в Лупарево

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Лагерь британского спецназа в селе Лупарево Николаевской области на Украине подвергся атаке, сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев в своем Telegram-канале. По его словам, там иностранные инструкторы обучают военных ВСУ высадке на побережье и работе с безэкипажными катерами. Минобороны России эту информацию пока не комментировало.

Прилеты по британскому спецназу. В Лупарево британский спецназ проводит тренировки украинского. Тренируются высадке на побережье, — отметил Лебедев.

Ранее Вооруженные силы РФ уничтожили тяговые подстанции, используемые для перевозки вооружения ВСУ в Донбассе. Как сообщили в Минобороны, российские военные также ликвидировали склады дронов, базы бойцов ВСУ и наемников в 138 районах.

До этого бойцы группировки «Север» ВС РФ захватили боеспособный модуль системы управления огнем от американского противотанкового ракетного комплекса BGM-71 TOW в Сумской области. Он представляет собой механизм горизонтальной наводки. По словам офицера с позывным Фанат, на трофее есть маркировки Военно-морских сил США и главного агентства НАТО.

Сергей Лебедев
Николаевская область
ВСУ
спецназ
Великобритания
атаки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В РПЦ высказались о призывах священника не запрещать аборты
Фитнес-тренер раскрыла топ-3 самых полезных упражнения на руки
Россиянам объяснили, что делать при звонках коллекторов по долгам ЖКХ
Суд решил судьбу третьего продавца смертоносного самогона в Ленобласти
Шопский салат с брынзой – простое блюдо для ужина
Стало известно, сколько дронов ВСУ сбил «Купол Донбасса» за неделю
Мишустин прислал венок с красными розами на церемонию прощания с Кеосаяном
ПП-перекус: полезные кексы из ржаной муки без лишних хлопот
Сентябрьский снегопад застал врасплох российских водителей
Рой БПЛА над РФ, ракетный удар по Белгороду: как ВСУ атакуют РФ 28 сентября
Движение машин по Крымскому мосту временно перекрывали
Минобороны РФ сообщило о поражении важных объектов ВСУ в Донбассе
На Западе раскрыли планы Си Цзиньпина насчет Тайваня
Xzibit рассказал о своем отношении к России
Минобороны РФ заявило об активной зачистке пригородной территории Кировска
На военные аэродромы и ВПК Украины обрушилось высокоточное оружие России
ПВО за сутки сбила более 230 БПЛА, авиабомб и снарядов HIMARS
Раскрыты масштабы возможной продажи суррогата в Ленобласти
Путин прислал венок на прощание с Кеосаяном
Зеленский анонсировал крупную сделку с США на $90 млрд
Дальше
Самое популярное
Семья обожает картошку по-гречески: вкусный гарнир с чесноком, лимоном и орегано
Общество

Семья обожает картошку по-гречески: вкусный гарнир с чесноком, лимоном и орегано

Щадящая диета «Стол № 1»: разрешенные продукты, рецепты и меню на неделю
Семья и жизнь

Щадящая диета «Стол № 1»: разрешенные продукты, рецепты и меню на неделю

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Тиграна Кеосаяна
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Тиграна Кеосаяна

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.