Лагерь британского спецназа сровняли с землей под Николаевом Подпольщик Лебедев сообщил о прилете по лагерю британского спецназа в Лупарево

Лагерь британского спецназа в селе Лупарево Николаевской области на Украине подвергся атаке, сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев в своем Telegram-канале. По его словам, там иностранные инструкторы обучают военных ВСУ высадке на побережье и работе с безэкипажными катерами. Минобороны России эту информацию пока не комментировало.

Прилеты по британскому спецназу. В Лупарево британский спецназ проводит тренировки украинского. Тренируются высадке на побережье, — отметил Лебедев.

Ранее Вооруженные силы РФ уничтожили тяговые подстанции, используемые для перевозки вооружения ВСУ в Донбассе. Как сообщили в Минобороны, российские военные также ликвидировали склады дронов, базы бойцов ВСУ и наемников в 138 районах.

До этого бойцы группировки «Север» ВС РФ захватили боеспособный модуль системы управления огнем от американского противотанкового ракетного комплекса BGM-71 TOW в Сумской области. Он представляет собой механизм горизонтальной наводки. По словам офицера с позывным Фанат, на трофее есть маркировки Военно-морских сил США и главного агентства НАТО.