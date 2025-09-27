В семье Брюса Уиллиса назревает конфликт из-за наследства в $250 млн

В окружении голливудского актера Брюса Уиллиса нарастает напряженность из-за распределения его состояния, которым с момента ухудшения состояния знаменитости распоряжается жена Эмма Хеминг-Уиллис, сообщает RadarOnline. Из-за этого она сталкивается с недовольством старших дочерей Уиллиса от брака с Деми Мур. Наследство актера оценивается примерно в $250 млн (20 млрд рублей).

Эмма сейчас испытывает огромное давление. Она не только следит за состоянием Брюса, но и уже получила право распоряжаться его огромным состоянием, что раздражает других близких Брюса, — рассказал журналистам источник, близкий к семье Уиллиса.

В статье отмечается, что пока Брюс был в здравом уме, он сам контролировал финансовые вопросы, но сейчас все решения приходится принимать Эмме, хотя она к этому «не стремилась». При этом, по словам источника, и она, и старшие дочери Уиллиса «в равной степени» заинтересованы в сохранении наследия актера.

Ранее супруга актера Уиллиса призналась, что переселение тяжелобольного мужа в отдельный дом с сиделкой пошло на пользу всей семье. Для нее же этот шаг стал подарком, ведь до этого она в основном ощущала себя обслуживающим медицинским персоналом.