Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
15 сентября 2025 в 18:46

«Огромный подарок»: жена больного Уиллиса о его отселении в отдельный дом

Жена Уиллиса назвала большим подарком отселение больного актера в отдельный дом

Брюс Уиллис и Эмма Хеминг-Уиллис Брюс Уиллис и Эмма Хеминг-Уиллис Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Супруга американского актера Брюса Уиллиса модель Эмма Хеминг-Уиллис в интервью The Sunday Times призналась, что переселение тяжелобольного мужа в отдельный дом с сиделкой стало для нее подарком. По ее словам, решение пошло на пользу всей семье.

Несмотря на грусть и дискомфорт, это был правильный шаг для него, для наших дочерей и для меня. В итоге я снова смогла стать его женой. Это огромный подарок, — сообщила Хеминг-Уиллис.

Жена звезды Голливуда призналась, что до этого в большей степени ощущала себя обслуживающим медицинским персоналом. Сейчас Уиллис чувствует себя более самостоятельным и устраивает пятничные посиделки с друзьями, добавила она.

Ранее супруга актера призналась, что незадолго до обнаружения лобно-височной деменции у Уиллиса она серьезно размышляла о разводе. Однако после постановки диагноза модели стало ясно, что все изменения в поведении актера были вызваны серьезной болезнью. Тогда она приняла твердое решение остаться рядом с супругом и окружить его заботой. Пара также воспитывает двух дочерей: 13-летнюю Мэйбл и 11-летнюю Эвелин.

Брюс Уиллис
жены
болезни
сиделки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российский регион за час атаковали десятки БПЛА
«Виновен в геноциде русских»: кем был Дудаев, которым восхищается Пугачева
В Петербурге озвучили, как изменится демографическая ситуация в городе
«Пропитана ненавистью»: в Чечне оценили высказывания Пугачевой
Реклама энергетиков существенно изменится с марта 2026 года
Тело погибшей биатлонистки будет покоиться в горах
«Северные потоки» взорвали США: узнали эксклюзивные подробности теракта
Игнорирующим СВО россиянам ветераны зададут серьезные вопросы
Биржевая цена на золото снова обновила исторический максимум
Ученый назвал профессию, которую ИИ не отнимет никогда
Легендарный хоккеист умер на 87-м году жизни
Над зданием правительства Польши сбили дрон
Дом Беллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Мужчина нашел гигантскую кость мамонта на рыбалке
Кадыров резко ответил на слова Пугачевой о Дудаеве
Бывший тренер «Спартака» Руй Витория уволен из «Панатинаикоса»
«Наговорила на пять лет тюрьмы»: что ждет Пугачеву за ее слова о Дудаеве
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.