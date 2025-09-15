«Огромный подарок»: жена больного Уиллиса о его отселении в отдельный дом

Супруга американского актера Брюса Уиллиса модель Эмма Хеминг-Уиллис в интервью The Sunday Times призналась, что переселение тяжелобольного мужа в отдельный дом с сиделкой стало для нее подарком. По ее словам, решение пошло на пользу всей семье.

Несмотря на грусть и дискомфорт, это был правильный шаг для него, для наших дочерей и для меня. В итоге я снова смогла стать его женой. Это огромный подарок, — сообщила Хеминг-Уиллис.

Жена звезды Голливуда призналась, что до этого в большей степени ощущала себя обслуживающим медицинским персоналом. Сейчас Уиллис чувствует себя более самостоятельным и устраивает пятничные посиделки с друзьями, добавила она.

Ранее супруга актера призналась, что незадолго до обнаружения лобно-височной деменции у Уиллиса она серьезно размышляла о разводе. Однако после постановки диагноза модели стало ясно, что все изменения в поведении актера были вызваны серьезной болезнью. Тогда она приняла твердое решение остаться рядом с супругом и окружить его заботой. Пара также воспитывает двух дочерей: 13-летнюю Мэйбл и 11-летнюю Эвелин.