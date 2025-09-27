Лавров обвинил Запад в отказе от честных переговоров Лавров: Украина и европейские страны не готовы к честным переговорам

Украина и ее европейские партнеры не осознают остроту момента и не готовы к честным переговорам по урегулированию конфликта, заявил глава МИД России Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генассамблеи ООН. При этом, по его словам, Россия открыта к диалогу при условии гарантии безопасности и соблюдения прав русскоязычных на подконтрольных Киеву территориях.

Пока ни у Киева, ни у его европейских спонсоров не просматривается осознания остроты момента и готовности договариваться по-честному, — заключил Лавров.

Ранее экс-кандидат в Европарламент Армандо Мема заявил, что главной целью Европы остается развязывание прямых боевых действий с Россией. По его словам, европейские политики сознательно используют провокации для подготовки к эскалации конфликта.

До этого глава ВТБ Андрей Костин заявил, что подавляющее большинство стран мира не поддержало санкции Запада против России. Как он подчеркнул, Москва не оказалась в изоляции, лишь укрепив связи с Китаем и странами Глобального Юга, а визиты иностранных лидеров только демонстрируют лишний раз готовность к сотрудничеству, несмотря на давление.