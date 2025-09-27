Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
27 сентября 2025 в 19:51

Лавров обвинил Запад в отказе от честных переговоров

Лавров: Украина и европейские страны не готовы к честным переговорам

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Украина и ее европейские партнеры не осознают остроту момента и не готовы к честным переговорам по урегулированию конфликта, заявил глава МИД России Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генассамблеи ООН. При этом, по его словам, Россия открыта к диалогу при условии гарантии безопасности и соблюдения прав русскоязычных на подконтрольных Киеву территориях.

Пока ни у Киева, ни у его европейских спонсоров не просматривается осознания остроты момента и готовности договариваться по-честному, — заключил Лавров.

Ранее экс-кандидат в Европарламент Армандо Мема заявил, что главной целью Европы остается развязывание прямых боевых действий с Россией. По его словам, европейские политики сознательно используют провокации для подготовки к эскалации конфликта.

До этого глава ВТБ Андрей Костин заявил, что подавляющее большинство стран мира не поддержало санкции Запада против России. Как он подчеркнул, Москва не оказалась в изоляции, лишь укрепив связи с Китаем и странами Глобального Юга, а визиты иностранных лидеров только демонстрируют лишний раз готовность к сотрудничеству, несмотря на давление.

Сергей Лавров
Россия
НАТО
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МИД рассказали, как пытаются разорвать связи России и Казахстана
Песков ответил на вопрос, разрушает ли СВО экономику России
В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,3
Историк назвал фактор, который позволил победить Наполеона и Гитлера
Военэксперт оценил вероятность полного уничтожения энергетики Украины
«Фарс»: в Госдуме откровенно высказались о выборах в Молдавии
Раскрыто, какие регионы России привлекли больше всего путешественников
ВСУ устроили настоящий кошмар для жителей Купянска из-за огромных потерь
«Катастрофа»: в РФ раскрыли последствия победы партии Санду для Молдавии
«Об этом лучше даже не говорить»: Песков о возможной атаке на Кремль
«Неумолимо ухудшается»: в Кремле оценили положение Киева в конфликте
Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Дайвер чудом выжил, когда акула откусила ему часть лица
Немецкие пилоты пожаловались на резкий рост проблем с GPS
«Бравый вояка»: Песков о тщетных попытках Зеленского впечатлить Европу
Ошибка матери в лечении кашля чуть не стоила ее ребенку жизни
В РПЦ высказались о призывах священника не запрещать аборты
Фитнес-тренер раскрыла топ-3 самых полезных упражнения на руки
Россиянам объяснили, что делать при звонках коллекторов по долгам ЖКХ
Суд решил судьбу третьего продавца смертоносного самогона в Ленобласти
Дальше
Самое популярное
Семья обожает картошку по-гречески: вкусный гарнир с чесноком, лимоном и орегано
Общество

Семья обожает картошку по-гречески: вкусный гарнир с чесноком, лимоном и орегано

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Тиграна Кеосаяна
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Тиграна Кеосаяна

Щадящая диета «Стол № 1»: разрешенные продукты, рецепты и меню на неделю
Семья и жизнь

Щадящая диета «Стол № 1»: разрешенные продукты, рецепты и меню на неделю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.