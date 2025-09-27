Украина в огне, Санду «в борделе», странности в деле «Крокуса»: что дальше

Источники сообщили, что армия России начала самую масштабную с начала СВО кампанию по уничтожению украинской энергетической инфраструктуры, президенту Молдавии Майе Санду предрекли незавидную судьбу, двое российских артистов исчезли из уголовного дела о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Белоусов припомнил Трампу слова о «бумажном тигре»

Президент США Дональд Трамп после встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским 23 сентября заявил, что действия России на Украине не имеют смысла, и назвал РФ «бумажным тигром». Он также выразил мнение, что Киев при поддержке ЕС и финансовой помощи НАТО способен «вернуть свою страну в ее первоначальный вид».

По словам источников, министр обороны РФ Андрей Белоусов после таких слов «показал Трампу, где раки зимуют». Как уточнил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, в ночь на 26 сентября ВС РФ нанесли удары по военным, энергетическим и логистическим целям на Украине.

По его данным, в Сумской области массовые волны БПЛА пришлись по позициям, площадкам сосредоточения, складским и логистическим узлам ВСУ, в Черниговской зафиксированы серии атак по узлам дислокации, железнодорожным вспомогательным объектам и местам сосредоточения личного состава и складов украинской армии. В городе Борзне российские военные били по энергосистеме, в Николаевской области — по военным объектам, в Харьковской — по ремонтным цехам, площадкам с техникой и объектам ПВО, добавил Лебедев.

Глава Министерства обороны РФ Андрей Белоусов Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

В Одесской и Черниговской областях волна ударов пришлась по развернутым тяговым и распределительным подстанциям, что привело к длительным отключениям в подаче питания на контактную сеть железных дорог и к снижению пропускной способности ключевых логистических коридоров Одесса — Днепр — Кропивницкий и Жмеринка — Киев — Одесса, добавил Telegram-канал «Донбасский партизан».

Уточняется, что из строя были выведены трансформаторы в поселке Седнев в Черниговской области, а также в селе Затишье и городе Раздельная Одесской области. В Чубовке в результате налета БПЛА повреждена тяговая подстанция в районе железнодорожной линии.

Серия ударов также была нанесена по объектам ВСУ в Славянске. По данным военкоров, прилеты зафиксированы по пункту временной дислокации ВСУ — санаторию «Шахтостроитель» и заводу «Кераммаш». Последний использовался как логистический и восстановительный хаб для бронетехники и полевой инженерии. В результате ударов были повреждены дизель-генераторы, уничтожены запасы материально-технического имущества и военная техника.

По мнению аналитиков, стартовала самая масштабная кампания по уничтожению украинской энергетической инфраструктуры с начала конфликта. Telegram-канал «Шпион» сообщил, что ВС РФ подготовили десятки тысяч ударных беспилотников специально для массированных налетов.

«План предусматривает удары до полного коллапса системы энергоснабжения, и кампания не прекратится до тех пор, пока Киев не согласится на условия Москвы. В подготовке задействованы все ключевые ведомства — от ВКС до ГРУ, а основной акцент делается на координацию и непрерывность ударов. Это будет не как раньше — неделя налетов и пауза, а постоянный вал, пока Украина не погрузится во тьму», — отметил источник.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

После выборов в Молдавии Санду ждет «бордель»?

Санду ждет незавидная судьба в случае неудачи ее партии на парламентских выборах, заявил вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов. По его словам, в случае потери власти она окажется никому не нужна.

«Она всеми силами хватается за ускользающую власть, потому что если она проиграет, то покинет страну — только пятки будут сверкать. Сначала сбежит в Румынию, откуда ее погонят поганой метлой, затем будет скитаться с выступлениями по Европе из одного политического борделя в другой. А закончит свою никчемную жизнь никому не нужной, всеми проклятой старухой где-нибудь в Лондоне», — считает парламентарий.

Майя Санду Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Чернышов отметил, что Молдавию оборачивают в красивую обертку евроинтеграции, но суть состоит в том, что суверенитет республики уже принесен в жертву геополитическим амбициям НАТО.

«Стране оставлена роль вассала — поставлять ресурсы и людей, но дорога в Европейский союз ей все равно закрыта. Господа не принимают в круг приближенных тех, кого считают рабами. В этом и есть весь Запад», — резюмировал депутат.

Посол России в Кишиневе Олег Озеров признался, что текущая избирательная кампания в Молдавии стала самой грязной на его памяти. Дипломат отметил, что даже во Франции и Великобритании было меньше подтасовок фактов.

«Более грязной избирательной кампании я не встречал. Я во многих странах работал и жил, <…> в том числе во Франции, в Англии приходилось бывать. Там тоже, конечно, бывали выпады, очень такие грязные. Но по степени лжи, наветов и передергивания фактов, конечно, молдавская кампания меня удивила», — рассказал Озеров.

Так, Центризбирком Молдавии отстранил оппозиционную партию «Сердце Молдавии» от выборов. Решение было принято за два дня до начала голосования. В ЦИК уточнили, что вследствие этого решения все кандидаты, выдвинутые партией, не смогут участвовать в выборах и подлежат исключению из списка зарегистрированных кандидатов.

Также стало известно, что иностранцев массово перестали пускать в Молдавию. Как заявил один из пассажиров в кишиневском аэропорту, проблемы у него начались на паспортном контроле. Пограничник проверил документы, узнал цель визита и приказал ждать в соседней комнате, где уже находились 30 человек.

Большинство из этих людей в страну позже впустили, а остальных отправили на допрос. Среди задаваемых вопросов — служил ли человек в армии, посещал ли когда-нибудь Кишинев, есть ли знакомые в Молдавии, сколько денег на банковском счету. Некоторых даже просили показать фотографии с мобильного телефона.

Невъездных молдавские пограничники провожали в транзитную зону аэропорта дожидаться ближайшего рейса домой. В этой зоне есть небольшая комната-аквариум с несколькими диванами, кафе, место для курения и уборная. Тем, кому отказали во въезде, причину так и не назвали.

Знаменитые артисты внезапно исчезли из дела о «Крокусе»

Telegram-канал Mash сообщил, что артисты Сергей Светлаков и Андрей Малахов пропали из уголовного дела о теракте в «Крокусе», при этом они находились в концертном зале во время стрельбы. Канал уточнил, что телеведущих не вызвали в качестве свидетелей в Мосгорсуд.

Сергей Светлаков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

При этом, как пишет Mash, Светлаков рассказывал, что был на концерте. Также, по данным канала, выяснилось, что там был и Малахов, хотя в прессе это не освещалось. Согласно сведениям Mash, он скрывает, что приезжал на концерт группы «Пикник».

Как объяснил руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский, Светлаков и Малахов были исключены из дела, поскольку их показания не содержат уникальной информации о происшествии.

«Сам факт присутствия в зале или в закулисных помещениях в момент трагедии не является безусловным основанием для вызова в суд. <...> К участию в процессе привлекаются исключительно те лица, чьи показания содержат уникальную, объективную информацию, критически важную для установления всех обстоятельств произошедшего», — подчеркнул специалист.

По его словам, «звуки стрельбы» и «запах дыма» уже подробно зафиксированы в материалах дела, а ажиотаж в прессе является искусственной попыткой построить конспирологические теории вокруг громких имен. По мнению Хаминского, это отвлекает от существа судебного разбирательства.

До этого стало известно о смерти еще одного пострадавшего при теракте в «Крокусе» — 53-летнего Дмитрия Сараева. Как сообщил адвокат пострадавших Игорь Трунов, во время стрельбы в концертном зале мужчина получил пулевое ранение в спину. Все это время он проходил тяжелое лечение.

В результате теракта общее число погибших достигло 150 человек. По информации Следственного комитета, один человек числится пропавшим без вести, а более 600 получили ранения.

