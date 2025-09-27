Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
27 сентября 2025 в 20:00

Украина в огне, Санду «в борделе», странности в деле «Крокуса»: что дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Источники сообщили, что армия России начала самую масштабную с начала СВО кампанию по уничтожению украинской энергетической инфраструктуры, президенту Молдавии Майе Санду предрекли незавидную судьбу, двое российских артистов исчезли из уголовного дела о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Белоусов припомнил Трампу слова о «бумажном тигре»

Президент США Дональд Трамп после встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским 23 сентября заявил, что действия России на Украине не имеют смысла, и назвал РФ «бумажным тигром». Он также выразил мнение, что Киев при поддержке ЕС и финансовой помощи НАТО способен «вернуть свою страну в ее первоначальный вид».

По словам источников, министр обороны РФ Андрей Белоусов после таких слов «показал Трампу, где раки зимуют». Как уточнил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, в ночь на 26 сентября ВС РФ нанесли удары по военным, энергетическим и логистическим целям на Украине.

По его данным, в Сумской области массовые волны БПЛА пришлись по позициям, площадкам сосредоточения, складским и логистическим узлам ВСУ, в Черниговской зафиксированы серии атак по узлам дислокации, железнодорожным вспомогательным объектам и местам сосредоточения личного состава и складов украинской армии. В городе Борзне российские военные били по энергосистеме, в Николаевской области — по военным объектам, в Харьковской — по ремонтным цехам, площадкам с техникой и объектам ПВО, добавил Лебедев.

Глава Министерства обороны РФ Андрей Белоусов Глава Министерства обороны РФ Андрей Белоусов Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

В Одесской и Черниговской областях волна ударов пришлась по развернутым тяговым и распределительным подстанциям, что привело к длительным отключениям в подаче питания на контактную сеть железных дорог и к снижению пропускной способности ключевых логистических коридоров Одесса — Днепр — Кропивницкий и Жмеринка — Киев — Одесса, добавил Telegram-канал «Донбасский партизан».

Уточняется, что из строя были выведены трансформаторы в поселке Седнев в Черниговской области, а также в селе Затишье и городе Раздельная Одесской области. В Чубовке в результате налета БПЛА повреждена тяговая подстанция в районе железнодорожной линии.

Серия ударов также была нанесена по объектам ВСУ в Славянске. По данным военкоров, прилеты зафиксированы по пункту временной дислокации ВСУ — санаторию «Шахтостроитель» и заводу «Кераммаш». Последний использовался как логистический и восстановительный хаб для бронетехники и полевой инженерии. В результате ударов были повреждены дизель-генераторы, уничтожены запасы материально-технического имущества и военная техника.

По мнению аналитиков, стартовала самая масштабная кампания по уничтожению украинской энергетической инфраструктуры с начала конфликта. Telegram-канал «Шпион» сообщил, что ВС РФ подготовили десятки тысяч ударных беспилотников специально для массированных налетов.

«План предусматривает удары до полного коллапса системы энергоснабжения, и кампания не прекратится до тех пор, пока Киев не согласится на условия Москвы. В подготовке задействованы все ключевые ведомства — от ВКС до ГРУ, а основной акцент делается на координацию и непрерывность ударов. Это будет не как раньше — неделя налетов и пауза, а постоянный вал, пока Украина не погрузится во тьму», — отметил источник.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

После выборов в Молдавии Санду ждет «бордель»?

Санду ждет незавидная судьба в случае неудачи ее партии на парламентских выборах, заявил вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов. По его словам, в случае потери власти она окажется никому не нужна.

«Она всеми силами хватается за ускользающую власть, потому что если она проиграет, то покинет страну — только пятки будут сверкать. Сначала сбежит в Румынию, откуда ее погонят поганой метлой, затем будет скитаться с выступлениями по Европе из одного политического борделя в другой. А закончит свою никчемную жизнь никому не нужной, всеми проклятой старухой где-нибудь в Лондоне», — считает парламентарий.

Майя Санду Майя Санду Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Чернышов отметил, что Молдавию оборачивают в красивую обертку евроинтеграции, но суть состоит в том, что суверенитет республики уже принесен в жертву геополитическим амбициям НАТО.

«Стране оставлена роль вассала — поставлять ресурсы и людей, но дорога в Европейский союз ей все равно закрыта. Господа не принимают в круг приближенных тех, кого считают рабами. В этом и есть весь Запад», — резюмировал депутат.

Посол России в Кишиневе Олег Озеров признался, что текущая избирательная кампания в Молдавии стала самой грязной на его памяти. Дипломат отметил, что даже во Франции и Великобритании было меньше подтасовок фактов.

«Более грязной избирательной кампании я не встречал. Я во многих странах работал и жил, <…> в том числе во Франции, в Англии приходилось бывать. Там тоже, конечно, бывали выпады, очень такие грязные. Но по степени лжи, наветов и передергивания фактов, конечно, молдавская кампания меня удивила», — рассказал Озеров.

Так, Центризбирком Молдавии отстранил оппозиционную партию «Сердце Молдавии» от выборов. Решение было принято за два дня до начала голосования. В ЦИК уточнили, что вследствие этого решения все кандидаты, выдвинутые партией, не смогут участвовать в выборах и подлежат исключению из списка зарегистрированных кандидатов.

Также стало известно, что иностранцев массово перестали пускать в Молдавию. Как заявил один из пассажиров в кишиневском аэропорту, проблемы у него начались на паспортном контроле. Пограничник проверил документы, узнал цель визита и приказал ждать в соседней комнате, где уже находились 30 человек.

Большинство из этих людей в страну позже впустили, а остальных отправили на допрос. Среди задаваемых вопросов — служил ли человек в армии, посещал ли когда-нибудь Кишинев, есть ли знакомые в Молдавии, сколько денег на банковском счету. Некоторых даже просили показать фотографии с мобильного телефона.

Невъездных молдавские пограничники провожали в транзитную зону аэропорта дожидаться ближайшего рейса домой. В этой зоне есть небольшая комната-аквариум с несколькими диванами, кафе, место для курения и уборная. Тем, кому отказали во въезде, причину так и не назвали.

Знаменитые артисты внезапно исчезли из дела о «Крокусе»

Telegram-канал Mash сообщил, что артисты Сергей Светлаков и Андрей Малахов пропали из уголовного дела о теракте в «Крокусе», при этом они находились в концертном зале во время стрельбы. Канал уточнил, что телеведущих не вызвали в качестве свидетелей в Мосгорсуд.

Сергей Светлаков Сергей Светлаков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

При этом, как пишет Mash, Светлаков рассказывал, что был на концерте. Также, по данным канала, выяснилось, что там был и Малахов, хотя в прессе это не освещалось. Согласно сведениям Mash, он скрывает, что приезжал на концерт группы «Пикник».

Как объяснил руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский, Светлаков и Малахов были исключены из дела, поскольку их показания не содержат уникальной информации о происшествии.

«Сам факт присутствия в зале или в закулисных помещениях в момент трагедии не является безусловным основанием для вызова в суд. <...> К участию в процессе привлекаются исключительно те лица, чьи показания содержат уникальную, объективную информацию, критически важную для установления всех обстоятельств произошедшего», — подчеркнул специалист.

По его словам, «звуки стрельбы» и «запах дыма» уже подробно зафиксированы в материалах дела, а ажиотаж в прессе является искусственной попыткой построить конспирологические теории вокруг громких имен. По мнению Хаминского, это отвлекает от существа судебного разбирательства.

До этого стало известно о смерти еще одного пострадавшего при теракте в «Крокусе» — 53-летнего Дмитрия Сараева. Как сообщил адвокат пострадавших Игорь Трунов, во время стрельбы в концертном зале мужчина получил пулевое ранение в спину. Все это время он проходил тяжелое лечение.

В результате теракта общее число погибших достигло 150 человек. По информации Следственного комитета, один человек числится пропавшим без вести, а более 600 получили ранения.

Читайте также:

Пощечина Сырскому и лазерная пушка России: новости СВО к вечеру 27 сентября

Свирепые ураганы и холод до −3? Погода в Москве в начале недели: чего ждать

Массовое отравление алкоголем в Ленобласти: что известно, сколько погибших

Пытался проникнуть до крови: кузен-растлитель с 4 лет насиловал сестренку

Самогон убивает, а отец топит дочь с ДЦП: главные ЧП недели

Дональд Трамп
Украина
Россия
Андрей Белоусов
ВС РФ
атаки
ВСУ
Молдавия
выборы
Майя Санду
уголовные дела
Крокус Сити Холл
теракты
артисты
Сергей Светлаков
Андрей Малахов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Об этом лучше даже не говорить»: Песков о возможной атаке на Кремль
«Неумолимо ухудшается»: в Кремле оценили положение Киева в конфликте
Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Дайвер чудом выжил, когда акула откусила ему часть лица
Немецкие пилоты пожаловались на резкий рост проблем с GPS
«Бравый вояка»: Песков о тщетных попытках Зеленского впечатлить Европу
Ошибка матери в лечении кашля чуть не стоила ее ребенку жизни
В РПЦ высказались о призывах священника не запрещать аборты
Фитнес-тренер раскрыла топ-3 самых полезных упражнения на руки
Россиянам объяснили, что делать при звонках коллекторов по долгам ЖКХ
Суд решил судьбу третьего продавца смертоносного самогона в Ленобласти
Шопский салат с брынзой – простое блюдо для ужина
Стало известно, сколько дронов ВСУ сбил «Купол Донбасса» за неделю
Мишустин прислал венок с красными розами на церемонию прощания с Кеосаяном
ПП-перекус: полезные кексы из ржаной муки без лишних хлопот
Сентябрьский снегопад застал врасплох российских водителей
Рой БПЛА над РФ, ракетный удар по Белгороду: как ВСУ атакуют РФ 28 сентября
Движение машин по Крымскому мосту временно перекрывали
Минобороны РФ сообщило о поражении важных объектов ВСУ в Донбассе
На Западе раскрыли планы Си Цзиньпина насчет Тайваня
Дальше
Самое популярное
Семья обожает картошку по-гречески: вкусный гарнир с чесноком, лимоном и орегано
Общество

Семья обожает картошку по-гречески: вкусный гарнир с чесноком, лимоном и орегано

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Тиграна Кеосаяна
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Тиграна Кеосаяна

Щадящая диета «Стол № 1»: разрешенные продукты, рецепты и меню на неделю
Семья и жизнь

Щадящая диета «Стол № 1»: разрешенные продукты, рецепты и меню на неделю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.