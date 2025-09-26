Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 сентября 2025 в 14:31

Военкор раскрыл цель российских войск, пораженную под Одессой

Военкор Котенок сообщил об ударе ВС РФ по тяговой подстанции в Одесской области

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Российские военные нанесли ночной удар по объекту энергетической инфраструктуры в Одесской области, сообщил военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале. По его словам, целью атаки стала тяговая подстанция ТПС 110/27,5/10 кВ, расположенная в районе населенного пункта Чубовка. Минобороны РФ не комментировало данную информацию.

Военкор отметил, что результатом попадания стал пожар на территории энергообъекта. Данные системы мониторинга NASA FIRMS зафиксировали в указанном районе значительную тепловую аномалию, что обычно соответствует возгоранию после нанесения удара.

Ранее Котенок сообщал, что ВС России ликвидировали командира разведывательной группы ГУР Украины Романа Веркальца. По его словам, это произошло еще на прошлой неделе, 17 сентября. Командир был убит в Харьковской области.

До этого противник потерял около 300 человек после ракетного удара Вооруженных сил РФ по полигону в Черниговской области. Объект ВСУ был ликвидирован при помощи оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер». В том числе сообщается о разрушении трех ангаров с техникой и 12 автомобилей ВСУ. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

