27 сентября 2025 в 14:02

Стало известно, почему Светлаков и Малахов пропали из дела о «Крокусе»

Юрист Хаминский: показания Светлакова и Малахова по «Крокусу» не уникальны

Сергей Светлаков Сергей Светлаков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Телеведущие Сергей Светлаков и Андрей Малахов, находившиеся в «Крокус Сити Холле» во время теракта, не были вызваны в Мосгорсуд и исключены из дела, заявил руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. По его словам, их показания не содержат уникальной информации о происшествии, передает «Газета.Ru».

Сам факт присутствия в зале или в закулисных помещениях в момент трагедии не является безусловным основанием для вызова в суд. <...> К участию в процессе привлекаются исключительно те лица, чьи показания содержат уникальную, объективную информацию, критически важную для установления всех обстоятельств произошедшего, — подчеркнул Хаминский.

Специалист добавил, что «звуки стрельбы» и «запах дыма» уже подробно зафиксированы в материалах дела и ажиотаж в прессе является искусственной попыткой построить конспирологические теории вокруг громких имен. По мнению Хаминского, это отвлекает от существа судебного разбирательства.

Ранее число жертв теракта в «Крокусе» увеличилось до 150 человек после смерти 53-летнего Дмитрия Сараева — директора концертной компании Riff Agency. Он получил пулевое ранение в спину во время нападения и проходил длительное лечение.

