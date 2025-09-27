Массовое отравление алкоголем в Ленобласти: что известно, сколько погибших

Массовое отравление суррогатным алкоголем зафиксировано в нескольких районах Ленинградской области. Какие последние новости известны об этом сегодня, 27 сентября, сколько погибших?

Что известно об отравлении алкоголем в Ленобласти

В Сланцевском районе Ленинградской области 19 человек умерли от отравления алкоголем, сообщили в пресс-службе правительства региона. В восьми случаях лабораторно подтверждено, что причиной является метанол.

Один из первых пострадавших, по данным Telegram-канала SHOT, был доставлен в Сланцевскую районную больницу из деревни Гостицы вечером 24 сентября. Мужчину не удалось спасти. Почти одновременно поступило сообщение о смерти 69-летнего пенсионера в той же деревне, он умер дома.

«Он приполз, не мог стоять и говорить, сказал: „Я умираю“ и отключился»», — рассказала жена одного из погибших.

На следующий день зафиксировали еще несколько смертей. Поставщиком суррогата, по данным SHOT, оказалась 60-летняя сотрудница детского сада Ольга С. Предварительно, она поставляла алкоголь 79-летнему пенсионеру Николаю Б. из деревни Гостицы, который продавал его местным жителям, уточнил источник. Они задержаны.

«Пенсионер сдал подругу, а дома у нее обнаружили, что Ольга плохо помыла самогонный аппарат. Метанол накопился в первых фракциях аппарата и попал в готовый продукт. Кроме того, Ольга могла использовать некачественное сырье», — сообщил Telegram-канал Mash.

Прокуратура Ленинградской области на настоящий момент проводит проверку, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

Сегодня, 27 сентября, следственный комитет Ленинградской области сообщил о зафиксированном массовом отравлении суррогатным алкоголем в Волосовском районе. По данным следствия, в период с 10 по 17 сентября шесть человек погибли от отравления метиловым спиртом. Следствие установило троих мужчин, подозреваемых в продаже потерпевшим спиртосодержащей продукции.

«По аналогии со своими „коллегами“ из Сланцев они сбывали смертельную продукцию в соседнем Волосовском районе. Всего в регионе установлено как минимум восемь подозреваемых. У всех погибших судмедэкспертиза выявила повышенное содержание метанола. Склады для хранения и разлива спиртосодержащих жидкостей были оборудованы в гаражах и частных домах — среди грязи и бытового мусора. Следствие продолжает устанавливать остальных возможных причастных к алкобизнесу и пострадавших в других районах — на текущий момент известно о 25 погибших», — уточнил Telegram-канал Baza.

Также несколько человек скончались из-за отравления суррогатным алкоголем в Кингисеппском районе Ленобласти, заявила представитель МВД России Ирина Волк.

«Полицейские провели масштабные оперативные мероприятия, направленные на выявление каналов распространения нелегальной продукции. В ходе рейдов из незаконного оборота изъято свыше 1000 литров суррогатного алкоголя», — добавила она.

