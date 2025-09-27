Еще в одном районе Ленобласти появились жертвы «самогона-убийцы» Несколько человек умерли из-за отравления алкоголем в Кингисеппском районе

Несколько человек скончались из-за отравления суррогатным алкоголем в Кингисеппском районе Ленобласти, заявила в своем Telegram-канале представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, причиной их смерти стало смертельно опасное содержание метилового спирта в крови. Таким образом, уже три района Ленобласти пострадали от распространения «паленого» алкоголя — Кингисеппский, Волосовский и Сланцевский.

Запрошены результаты экспертиз из медицинских учреждений по фактам смерти нескольких местных жителей, скончавшихся в период с 10 по 17 сентября на территории двух соседних районов — Кингисеппского и Волосовского, — подчеркнула Волк.

Ранее сообщалось, что число жертв паленого алкоголя в Ленобласти выросло до 25 человек. Еще шесть смертей было зафиксировано в Волосовском районе. Предварительно, все погибшие покупали суррогат у 78-летнего пенсионера Николая Бойцова, его уже задержали. Мужчина раньше был судим за незаконный оборот алкоголя.

Первые случаи массового отравления алкогольным фальсификатом были зарегистрированы в городе Сланцы и в деревне Гостицы. По данным регионального комитета по здравоохранению, летальный исход наступил из-за отравления метанолом — жидкостью, которая по запаху и внешнему виду напоминает этиловый спирт.